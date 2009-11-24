Представители интеллигенции обратились к Тимошенко относительно содействия открытию культурных центров Украины за рубежом

Киев. 24 ноября. УНИАН. Представители украинской интеллигенции обратились с открытым письмом к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно содействия переводческим программам и открытию и поддержке украинских культурных центров за рубежом.

Об этом на пресс-конференции в агентстве УНИАН сообщил профессор Национального университета “Киево-Могилянская академия”, главный редактор интернет-издания “Литакцент” Владимир ПАНЧЕНКО.

В обнародованном на пресс-конференции письме определены безотлагательные задачи, среди которых, – открытие за рубежом украинских культурных центров, институтов, специальных секций при консульствах и посольствах, создание специальных программ государственной поддержки переводов зарубежной литературы (содействие в приобретении прав и финансирование работы переводчика к издательским и рекламным расходам).

Также среди задач, которые нуждаются в первоочередном решении, - учреждение стипендиальных программ и стажировки для иностранных переводчиков, предоставления грантов иностранным переводчикам и издателям, учреждение премий за лучшие переводы.

Кроме того, в письме содержится призыв к содействию повышения профессионального уровня переводчиков (переводческие семинары, тренинги, мастер-классы, финансируемые украинской стороной), а также промоушен украинских авторов за рубежом (участие в международных фестивалях, ярмарках, организация презентаций, чтений).

В письме говорится, что Украина сегодня остается “большой “черной дырой”, поскольку культурное и интеллектуальное наследие, классическая и современная украинская литература неизвестны для мира. Авторы письма также подчеркивают необходимость “перевода на украинский язык лучшего интеллектуального наследия в области гуманитаристики, произведений мировой литературы, в том числе и современной”.

В.ПАНЧЕНКО предостерег от того, чтобы искать в этом письме “какие-то предвыборные сюжеты, поскольку это не имеет никакого отношения” к избирательной кампании.

В свою очередь писатель, журналист, телеведущий Юрий МАКАРОВ заметил, что хотел бы это отрицать, поскольку в предвыборный период достаточно важно “достучаться к политикуму”.

По его словам, “сегодня есть возможность “шантажировать” политиков с тем, чтобы они в свои предвыборные программы включали пункты о развитии культуры”. Ю.МАКАРОВ добавил, что ни один из кандидатов в президенты “не сможет заявить, что это не ко времени, что не является злободневным”.

Почетный доктор Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины, кандидат филологических наук Юрий КОЧУБЕЙ считает, что письмо-инициатива должно было бы обратить внимание руководства Украины на вопросы, нуждающиеся в государственной поддержке и содействии.

По его словам, государство должно не только способствовать созданию украинских культурных центров за рубежом, но и поддерживать их, в частности, направляя книги, информационные материалы. Государство должно думать и о выработке подходов, которые дали бы возможность заинтересовать переводчиков, переводящих украинские произведения на иностранные языки, добавил Ю.КОЧУБЕЙ.

Как отметил переводчик Петр ТАРАЩУК, “государству тяжело показывать свое культурное лицо за рубежом, поскольку оно практически не имеет его внутри страны”. По его словам, необходимо создавать “полноценную украиноязычную культурную сферу”.

Он отметил, что надо “переводить не только “высокую” литературу, философию, но надо переводить и детективы, и бульварные романы, поскольку 80 или и 90 процентов населения не читают ни философии, ни высокохудожественной литературы”. П.ТАРАЩУК заметил, что сегодня насущной является проблема с квалифицированными переводчиками, редакторами, и она должна решаться.

По словам поэта, переводчика, литературоведа Остапа СЛИВИНСКОГО, должна быть создана институционная сеть, которая бы занималась промоушеном украинской культуры за рубежом. Он отметил, что на сегодня в некоторых странах такие украинские институты созданы, но их проблема в том, что они имеют недостаточную связь со средой, в которой они существуют. Как сказал О.СЛИВИНСКИЙ, в основном они созданы только ради украинской диаспоры, но эти подходы необходимо совершенствовать.