Инициированный Партией регионов закон о повышении соцстандартов в действительности уменьшает все выплаты - Супрун

Киев. 25 ноября. УНИАН. Инициированный фракцией Партии регионов закон о повышении социальных стандартов в действительности уменьшает реальные доходы населения.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила кандидат на пост Президента Украины, лидер Народно-демократической партии Людмила СУПРУН.

«Анализ данного закона дает основания говорить о немедленной отставке «теневого правительства», поскольку предложенный и принятый закон фактически снижает размер социальных выплат», - сказала она.

В частности, Л.СУПРУН отметила, что если пенсия до принятия данного закона на 1 октября составляла 920 грн. 88 коп., то после перерасчета эта сумма уменьшилась с 1 ноября на 23 грн. 47 коп. – до 897 грн. 41 коп. При этом, добавила она, если минимальная пенсия до принятия закона составляла 572 грн. 40 коп., из которых 400 грн. – основной размер пенсии, доплата к минимальному размеру пенсии – 144 грн. и доплата по решению правительства 28,4 грн., то в настоящее время она увеличилась всего на 60 копеек. По ее словам, «благотворители украинских пенсионеров» в лице Партии регионов не учли тех доплат, какие пенсионеры получали по решению правительства.

Л.СУПРУН напомнила, что если минимальная пенсия в 2009 году составляла 498 грн., то к ней правительство давало доплату и таким образом пенсия составляла 544 грн. Кроме того, заметила она, к пенсии еще трижды в течение года правительство установило доплату в сумме 28,4 грн. и фактически на 1 октября минимальная пенсия составляла 572,4 грн.

Что касается пенсий военнослужащим, чернобыльцам, надбавок и повышения к пенсиям шахтерам, ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, которые выплачиваются за бюджетные средства, то, по словам Л.СУПРУН, свыше 4,2 млн. человек, согласно этому закону , этих средств не получат.

Кроме того, заметила она, в соответствии с постановлениями правительства, в связи с ростом рождаемости общий объем субвенции составляет 16 535 млн. грн.., но согласно изменениям, которые утверждены в бюджете на выполнение закона о соцстандарты, объем субвенции на финансирование детских выплат уменьшен на 511,1 млн. грн.

«Записать в законе повышение социальных стандартов, а в действительности их снизить – это не выдерживает никакой критики. Я радуюсь, что нынешнее оппозиционное правительство не у власти, а пока оно виртуальное», - сказала она.

Политик также заметила, что единственное увеличение, которое предусмотрено настоящим документом, – это увеличение заработных плат народным депутатам на 30%. “Я бы напечатала список всех тех, кто проголосовал за данный закон”, - добавила она.

Л.СУПРУН отметила, что Президент не имел права его подписывать и должен был применить вето к этому документу.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН по поводу обращения правительства в Конституционный Суд относительно данного закона, Л.СУПРУН выразила уверенность, что КС признает его неконституционным. “Я уверена, что Конституционный Суд не будет поддерживать позицию по уменьшению доходов граждан. И решение может быть только одно – несомненно, он признает его неконституционным в части, где эти выплаты уменьшаются», - сказала она.