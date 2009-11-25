БЮТ и общественность инициируют ужесточение в Украине наказания за насилие над женщинами

Киев. 24 ноября. УНИАН. Народные депутаты от БЮТ и представители общественности инициируют ужесточение в Украине наказания за насилие и надругательство над женщинами и детьми, и будут предлагать на рассмотрение Верховной Раде ряд соответствующих изменений к Уголовному кодексу Украины.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, председатель Всеукраинской общественной организации «Женщины Родины» Раиса СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО.

По ее словам, часть законопроектов о внесении изменений в действующий УК уже зарегистрирована в ВР, а часть будет направлена в парламент для регистрации в ближайшее время.

“Общественная организация «Женщины Родины», которая основана в Украине и имеет 952 районные, городские, областные и республиканские организации, имеет проект того, как предотвратить, как уменьшить, как осветить действия, происходящие в стране, как изменить Кодекс, как изменить статьи, чтобы прекратить бытовое насилие в нашей стране”, - сказала Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО.

По ее словам, в Украине зарегистрированы такие формы насилия, как избиение, домашнее насилие, сексуальное надругательство, сексуальное рабство и эксплуатация, международная торговля женщинами и детьми, принуждение к проституции, сексуальное домогательство, насилие, предопределенное культурными суевериями, расизмом и расовой дискриминацией. Депутат также выделила, что особенной опасностью является насилие над несовершеннолетними.

Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО подчеркнула, что усугубляет ситуацию и то, что в нашей стране не выполняется закон о равных правах женщин и мужчин, и общественные организации не имеют того влияния, которое могло бы дать возможность прекратить указанные бытового насилия. Вместе с тем, правоохранительные органы, как сказала Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО, не всегда считают необходимым вмешиваться в семейные отношения, и даже получая заявление о насилии, не рассматривают его и не доводят до общества, имел ли место инцидент.

Исходя из этого, по словам депутата, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы Украины относительно ужесточения уголовной ответственности за преступления против половой свободы и неприкосновенности лица, в частности, речь идет об увеличении в два раза срока заключения за такое преступление. Так, в статье об изнасиловании, где сейчас предусматривается наказание в виде лишения свободы от 3 до 5 лет, предлагается заключение на срок от 6 до 10 лет; за изнасилование, совершенное группой лиц, за которое предусмотрено лишение свободы на срок от 7 до 12 лет, предлагается наказание на срок от 14 до 24 лет; при изнасиловании, повлекшем особо тяжкие последствия, а также изнасилование малолетнего ребенка, за которое предусматривалось заключение на срок 8-15 лет, сейчас предлагается 16-25 лет; за насилие и удовлетворение половой страсти неестественным способом, вместо 5 лет заключения предлагается наказание в виде лишения свободы до 10 лет; а за насилие над малолетним, повлекшее тяжкие последствия для его здоровья, предлагается заключение на срок 16-24 года вместо 8-12 лет наказания, как это предусмотрено действующим кодексом.

“Эти изменения в кодекс мы будем голосовать единогласно”, - подчеркнула Р.СОРОЧИНСКАЯ-КИРИЛЕНКО.