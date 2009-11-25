Киев. 25 ноября. УНИАН. Сегодня начинается ежегодная всемирная акция “16 дней против гендерного насилия”.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что эти дни будут включать Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря), Международный день борьбы за отмену рабства (2 декабря) и ряд других дат.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что Минсемьи на призыв неправительственных и международных организаций поддержало на национальном уровне кампанию Генерального секретаря ООН ПАН Ги Муна по искоренению насилия в отношении женщин.

Министр также отметил, что за полтора года национальная информационно-просветительская кампания “Стоп насилию!” приобрела значительные обороты и способствовала определенным изменениям в обществе. В частности, в 2009 году появилась социальная реклама “Хватит терпеть такие подарки!” и “Я терплю ради победы. А ты?”, которая была бесплатно разработана одним из рекламных агентств по заказу совместного проекта Европейского Союза и Программы развития ООН. Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что благодаря этой рекламе значительно увеличилось количество женщин, которые обращались в социальные службы и органы внутренних дел, и сообщали о фактах насилия.

В свою очередь, председатель Представительства Европейской комиссии в Украине Жозе Мануэль Пинту ТЕЙШЕЙРА подчеркнул, что насилие над женщинами является грубым нарушением прав человека, имеющим очень серьезные последствия для жертвы, ее детей, а также общества в целом. Он отметил, что ЕК имеет совместные с ПРООН и правительством Украины проекты, направленные на предотвращение проявлений насилия в отношении женщин.