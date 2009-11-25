Президент Федерации тенниса Украины Шульман заявляет, что больше не будет баллотироваться на эту должность

Киев. 24 ноября. УНИАН. Президент Федерации тенниса Украины Вадим ШУЛЬМАН заявляет, что больше не будет баллотироваться на эту должность.

Об этом В.ШУЛЬМАН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной достижениям отечественного тенниса в 2009 году.

Он отметил, что Федерацию возглавил в 2006 году, и в январе 2010 года должны состояться выборы следующего ее президента.

В то же время, на сегодняшний день, как заявил В.ШУЛЬМАН, между ним и Министерством семьи, молодежи и спорта сложилась сложная ситуация, которая может негативно повлиять на судьбу Федерации и ее спортсменов.

“Я не хочу, чтобы мы опустились до внутренних разборок. Если есть внутренние разборки, то это не должно отражаться на спортсменах. Это мой месидж нашему министру. У меня нет никаких личных претензий. Какие-то личные амбиции человека не должны касаться никогда глобального”, - прокомментировал В.ШУЛЬМАН.

Сложности в отношениях с министерством он связывает, в частности, борьбой за Ледовый стадион: “В этом плане состоялся конфликт между мной и Министерством спорта. Были выделены средства на корты (на Ледовом стадионе – УНИАН), и без согласования с Федерацией построены на эти средства”. В результате, как заверил В.ШУЛЬМАН, на этих кортах нельзя проводить никаких официальных соревнований, полноценных тренировок, то есть эти корты исключительно для любителей, и не дают той отдачи, что могли бы.

“И сегодня к нам дошли слухи, что на следующей неделе коллегия Министерства спорта хочет лишить Федерацию тенниса статуса национальной. Мы три года занимались тем, чтобы получить статус национальной. Много сделано и выстроено. Я хочу заявить, что на следующих выборах не буду баллотироваться на президента. Если моя фигура мешает министру и коллегии, то не хочу, чтобы ломали то, что уже построено... Прежде всего для детей”, - отметил действующий президент Федерации тенниса, добавив, что не хочет спорт превращать в политику.

В.ШУЛЬМАН сказал, что удовлетворен проведенной работой на должности президента Федерации тенниса и ее достижениями. Он выразил надежду, что новоизбранное руководство Федерации сохранит заложенное им направление.

По его словам, за 4 года в развитие тенниса в Украине было вложено в целом около 9,5 млн. долларов, из которых 7 млн. долларов, – это его личные средства, заработанные в собственном бизнесе.

В.ШУЛЬМАН отметил значительные достижения в женском теннисе Украины в последние годы, заявил об улучшении в мужском украинском теннисе, где появились талантливые спортсмены. Президент Федерации также отметил то, что в стране сейчас развивается и любительский и ветеранский теннис.

Завоеванные достижения в отечественном теннисе он, прежде всего, объясняет усиленной работой по подготовке новых тренеров.

“В действительности, в Украине не было детских тренеров, или было, но очень мало. Их нужно было научить, и мы начали готовить. В целом уже подготовлено за 4 года около 300, из них 180 – только в этом году. И они очень благодарны, потому что увидели спорт таким, каким он должен быть. Мы должны вкладывать в детей”, - отметил В.ШУЛЬМАН.