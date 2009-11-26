40% украинцев считают ОДКБ наиболее приемлемой системой глобальной безопасности для страны – соцопрос

Киев. 26 ноября. УНИАН. 40% украинцев считают Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ) наиболее приемлемым военно-политическим блоком для страны.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного агентством «Украинская проектная система» социологического опроса «Какая система глобальной безопасности наиболее приемлема для Украины на сегодня?», представленные на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявил директор агентства «Украинская проектная система»Дмитрий ГРОМАКОВ, «абсолютным лидером с поддержкой 40,1% является Организация договора коллективной безопасности на основе сотрудничества России, Беларуси и других стран СНГ».

«Более 36% респондентов считают, что Украина должна оставаться нейтральной страной. Лишь12,5% населения поддержали бы вступление Украины в НАТО. 10,7% считают себя не осведомленными», - констатировал эксперт.

При этом, как показало исследование, за полноценное членство в ОДКБ выступили 33,9% опрошенных; 16,1% поддержали бы участие Украины в отдельных программах; 7,5% поддержали бы ситуативное участие страны в договоре (участие в отдельных миссиях).

«Лишь 4,6% респондентов считают, что Украина должна отказаться от любого сотрудничества с ОДКБ. 9% ничего не слышали про организацию, 18,9% затруднились ответить», - сообщил Д.ГРОМАКОВ.

Рассматривая электоральные группы кандидатов в президенты, эксперты агентства «Украинская проектная система» отмечают наибольшее количество пророссийски настроенных голосов в структурах электората лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА – 50,7%, лидера Коммунистической партии Украины Петра СИМОНЕНКО – 47%, а также председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – 42,2%.

По мнению социального психолога, креативного директора «Российско-украинского информационно аналитического центра» Олега ПОКАЛЬЧУКА, «старые контуры европейской безопасности в формате НАТО, вопреки потраченным средствам и усилиям, сегодня уже не удовлетворяют украинского избирателя ни динамикой реализации, ни уровнем реалистичности».

«Неожиданный уровень интереса к ОДКБ можно пояснить эффектом относительной новизны бренда, активности в этом году движения «против НАТО» и симпатией к российскому политическому дискурсу, который на сегодня еще не девальвировался», - пояснил эксперт.

Социологическое исследование проводилось 4-10 ноября методом телефонного опроса. Всего было опрошено 1200 респондентов. В ходе исследования использовалась репрезентативная вероятностная случайная выборка, которая отображает структуру населения в городах и регионах по полу и возрасту. Целевая аудитория – население Украины в возрасте 18 лет.

Предельная ошибка репрезентативности исследования не превышает 3%.