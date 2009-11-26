В Украине проходит благотворительный проект «Ближе к сердцу» по поддержке нуждающихся детей

Киев. 26 ноября. УНИАН. В Украине проходит Всеукраинский благотворительный проект «Ближе к сердцу» по поддержке нуждающихся детей.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила главный редактор журнала «Мир Семьи» Маричка КОРМУШКИНА.

Она отметила, что проект организован журналом «Мир Семьи» в рамках своего 10-летнего юбилея, при поддержке Министерства по делам семьи, молодежи и спорта.

Благотворительный проект «Ближе к сердцу» стартовал 15 октября и продлиться до 15 декабря, проинформировала она.

«Возможно, мы продлим его даже дольше, потому что у нас это первый робкий опыт. Мы рады, что откликов много», - добавила М.КОРМУШКИНА.

По ее словам, помощь оказывается десяти домам малютки по Украине. «Мы выбирали дома, которые наиболее нуждаются. Мы старались искать такие дома малютки, которым меньше уделяется внимания. Кроме этого, мы помогаем еще десяти домам семейного типа благодаря сотрудничеству с Министерством по делам семьи молодежи и спорта», - отметила М.КОРМУШКИНА.

«Мне кажется, сейчас благотворительность в Украине вышла на новый уровень, и однозначно будет цепная реакция, потому что когда люди видят, что уже идет движение – оно будет однозначно набирать обороты», - сказала в свою очередь многократная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, глава благотворительного фонда «Здоровье поколений» Лилия ПОДКОПАЕВА.

Она также отметила, что принимает участие в этом проекте и как личность, и как глава фонда.

«Мы обращаемся к нашим коммерческим партнерам с простой просьбой помочь. Отклик был очень большой. Сейчас собрано помощи на сумму около 50 тыс. грн. Возможно, в национальных масштабах это не очень большая сумма, но для начала это действительно начало», - сказал руководитель PR-отдела ООО «Издательский дом Импрес» Сергей КРИГАН.

В свою очередь заместитель министра по делам семьи молодежи и спорта Татьяна КОНДРАТЮК отметила, что через 10 лет интернатов для детей-сирот в том виде, в котором они существуют сегодня, не будет.

«Мы поставили цель в 2005 году через десять лет реализовать реформу и перейти от интернатов, которые остались нам от Советского Союза такими, какими они есть. Действительно, мы не сможем отказаться вообще от интернатов. Это будут маленькие интернаты. Есть дети, которые требуют особого внимания, но со временем, у нас есть опыт европейский, есть опыт других стран, которые постепенно отказались от этой системы», - сказала Т.КОНДРАТЮК.