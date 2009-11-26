ГИУ оспорит в суде указ Президента, блокирующий увеличение уставного капитала учреждения на 1 млрд. грн.

Киев. 26 ноября. УНИАН. Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) оспорит в суде указ Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, блокирующий увеличение уставного капитала учреждения на 1 млрд. грн.

Об этом сообщил сегодня заместитель председателя ГИУ Евгений ДОРОШЕНКО на пресс-конференции в УНИАН.

«Этот указ вынесен с целью сделать невозможным осуществление ГИУ хозяйственной деятельности, в том числе выполнение взятых договорных обязательств. Данное решение является немотивированным, необоснованным с правовой точки зрения и вызвано исключительно политическими мотивами. Уверенность ГИУ в законности основ своей деятельности дает нам возможность обратиться в соответствующий суд, а скорее всего это будет окружной административный суд, для защиты своих прав и интересов и оспорить данный указа Президента», - сказал Е.ДОРОШЕНКО.

По его словам, суть юридической составляющей данного вопроса заключается в том, что существует злоупотребление правом осуществления так называемых «процессуальных диверсий», в частности «путем подписания необоснованных указов, конституционных представлений, натравливаются проверяющие органы, которые в большинстве случаев действуют вопреки своим полномочиям».

В свою очередь председатель ГИУ Андрей КАМУЗ отметил, что данный указ Президента ставит под угрозу реализацию программы правительства по обеспечению населения доступным жильем.

«Действие данного указа может привести к срыву правительственной программы по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий, - сказал А.КАМУЗ. – Правление ГИУ требует прекратить политические разборки и дать возможность ГИУ выполнять свои уставные задачи и распоряжения правительства».

По его информации, на сегодня в рамках реализации программы ГИУ заключило 170 договоров на покупку 5 288 квартир. При этом ГИУ уже профинансировало покупку квартир у застройщиков на сумму 1,1 млрд. грн., из которых полностью рассчиталась за 964 квартиры. По состоянию на 25 ноября координационный совет распределил, а ГИУ передало новым владельцам 251 квартиру.

«Невыполнение ГИУ своих обязанностей перед застройщиками из-за приостановки увеличения уставного капитала может означать, что около 4,5 тыс. семей не получат жилье до конца 2009 года, а десятки тысяч работников 120 строительных компаний не получат заработную плату», - отметил А.КАМУЗ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом № 949/2009 от 20 ноября остановил действие постановления Кабинет министров Украины (№1068 от 30 сентября 2009 года) об увеличении уставного фонда Государственного ипотечного учреждения на 1 млрд. грн. – до 1,2 млрд. грн. за счет нераспределенного остатка Стабилизационного фонда.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля с.г. уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.