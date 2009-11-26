Киев. 26 ноября. УНИАН. В Украине до конца года появится неправительственная общественная организация “Дом Африки”.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил управляющий партнер юридической фирмы “Левенец, Мацив и партнеры” Алексей ЛЕВЕНЕЦ.

“До конца года мы планируем завершить все необходимые шаги для официальной регистрации. Сейчас существует организационный комитет”, - сказал А.ЛЕВЕНЕЦ.

В состав организационного комитета входят кадровые дипломаты, представители бизнеса, общественные деятели, деятели культуры, искусства, профессиональные архитекторы и законодатели.

По словам участников пресс-конференции, миссией проекта является сделать Африку более понятной для Украины, а также способствовать преодолению зашоренных стереотипов в отношении стран этого континента, а Украину сделать более известной для Африки. Основной составляющей деятельности организации “Дом Африки” является развитие частной инициативы в сфере бизнеса, коммерции и культуры. Цель создания такой организации - выход украинских технологий, брендов, имен в сфере культуры и искусства на рынки стран Африки, в частности, стран-лидеров – Нигерии, ЮАР и других.

“К сожалению, в нашей стране отсутствует политика развития отношений с Африканским континентом... Отношения, которые могут развиваться, чрезвычайно многообразны”, - сказал посол Украины в Федеративной Республике Нигерия и странах ЭКОВАС в 2004-2009 годах Олег СКОРОПАД.

По его словам, уровень товарооборота между странами Африки и Китаем в несколько раз превышает товарооборот между Африкой и Украиной.

“Дом Африки” будет той структурой, которая будет содействовать развитию гуманитарного, культурного, экономического, туристического сотрудничества между нашими странами. А кроме того, нам есть чему и поучиться”, - отметил О.СКОРОПАД.

Проекты, которые сегодня находятся на разных стадиях разработки и реализации, охватывают разные сферы. В сельском хозяйстве интересным может быть совместное производство молочных продуктов. В сфере строительства украинские специалисты принимают участие в разработке проектов строительства объектов инфраструктуры и социальной сферы. Кроме того, есть проекты по реализации, а в дальнейшем и выпуску в странах Африки украинской сельскохозяйственной техники, шла речь на пресс-конференции.

“Очень приятно, что новый министр иностранных дел Украины заявил, что Африка будет относиться к приоритетам украинской политики. Мы все время разрывались между Востоком и Западом, не замечая такого серьезного континента, где нас знают, где нас ждут, где нас любят. Может не все, но многие считают друзьями”, - сказал первый заместитель председателя координационного Украинского Всемирного Совета Михаил РАТУШНЫЙ.