Общественные организации, которые защищают историческую часть Киева, уверены, что милиция находится в сговоре с застройщиками

Киев. 26 ноября. УНИАН. Представители общественных организаций, которые выступают против уничтожения исторической части Киева и незаконной застройки города, уверены, что милиция находится в сговоре с застройщиками.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга БОГОМОЛЕЦ.

Как отметила О.БОГОМОЛЕЦ, «милиция получает четкое указание пускать застройщиков и не вмешиваться, когда людей бьют».

Ее поддержал представитель Комитета защиты Октябрьской больницы и парка им. Богомольца Вадим БЕРЕЗОВСКИЙ, который сказал, что во время нескольких конфликтов граждан с застройщиками «милиция спокойно наблюдала, как бьют жильцов: стоит сзади и улыбается... Команды на защиту жильцов им никто не давал и не дает».

По его словам, неоднократные заявления по этому поводу направлялись начальнику Печерского райуправления милиции, но реакции, кроме формальных отписок, об отказе в возбуждении уголовных дел по факту избиения людей никакой.

В свою очередь, председатель общественной организации «Защита Печерска от мародеров» Александр ГУДЫМА заявил, что люди, охраняющие территории, где должно вестись незаконное строительство, хорошо подготовлены и организованы. Кроме того, у любого из застройщиков есть телефоны руководителей так называемых охранных организаций, по которым застройщики в любой момент могут вызвать «силовую помощь», сказал он.

Как отметил представитель общественной организации «Наша земля» Игорь ГУРЧИК, подобные действия происходят не только в Печерском районе, а по всему Киеву - «можно только менять адреса».

Продолжая тему, лидер группы «Мандры» Сергей ФОМЕНКО отметил, что в любой цивилизованной стране подобные действия или бездеятельность со стороны представителей власти стали бы сразу серьезным поводом для увольнения должностных лиц. Оценивая ситуацию с застройкой столицы, он сказал: «То, что происходит с архитектурой в Киеве, это вандализм, который можно сравнить с разрушением могил. Если так будет продолжаться, то через пять лет Киев станет не тем городом, который можно любить, которым можно любоваться».

Бывший главный архитектор Киева Николай ЖАРИКОВ выразил убеждение, что разрушение архитектурного наследия Киева и незаконные застройки будут продолжаться до тех пор, пока в столице не будет создан общественный градостроительный совет, в который войдут как специалисты-архитекторы, так и представители общественных организаций.