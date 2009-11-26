Сегодня ОБСЕ официально открыла в Украине Миссию по наблюдению за выборами Президента

Киев. 26 ноября. УНИАН. Сегодня Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ) официально открыло в Украине Миссию по наблюдению за выборами Президента.

Об этом объявила на пресс-конференции в УНИАН глава Миссии Посол Гайди ТАЛЬЯВИНИ (Швейцария).

Она сообщила, что в состав Миссии входят 16 международных экспертов, которые будут работать в Киеве, и 60 долгосрочных наблюдателей, которые будут наблюдать за ходом избирательной кампании в регионах государства. Также БДИПЧ пригласило 600 краткосрочных наблюдателей, которые будут отслеживать события в Украине непосредственно в день выборов 17 января 2010 года.

Как отметила Посол Г.ТАЛЬЯВИНИ, Миссия будет оценивать ход избирательного процесса с учетом его соответствия обязательствам ОБСЕ и другим международным стандартам демократических выборов, а также положениям национального законодательства Украины.

В частности, работа Миссии будет сосредоточена на анализе законодательной базы и ее применении, деятельности избирательных комиссий и органов власти, проведения избирательной кампании, деятельности СМИ, на доступе наблюдателей к избирательному процессу и решению избирательных конфликтов.

В день выборов наблюдатели будут присутствовать при открытии избирательных участков, при голосовании, подсчете избирательных бюллетеней и определении результатов выборов на всех уровнях.

Миссия по наблюдению на выборах ОБСЕ будет работать вместе с делегациями Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другими международными партнерами.

На следующий день после выборов Миссия опубликует заявление по предварительным результатам наблюдения за избирательным процессом и свои выводы. Окончательный отчет будет обнародован примерно через два месяца после окончания работы Миссии.

Как отмечают в ОБСЕ, Миссия останется в Украине в случае проведения второго тура выборов.