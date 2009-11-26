Здоровые десна - это важно

Киев, 26 ноября, 2009 – в пресс-центре Украинского дома состоялся Круглый стол в рамках Всеукраинской образовательной программы ”Дбаймо про здорові ясна”, которую проводят компания ГлаксоСмитКлайн Хелскер (производитель зубной пасты Пародонтакс) совместно с ведущими практическими специалистами Украины, научной элитой отечественной стоматологи и при поддержке Украинской Ассоциации врачей-пародонтологов. Эта программа призвана привлечь внимание населения к проблемам заболевания десен и предоставить необходимые знания о мерах профилактики и лечения заболеваний, о гигиене полости рта, что, в конечном итоге, отразится на улучшении общего состояния стоматологического здоровья в Украине. В обсуждении приняли участие около 40-ка журналистов из Киева, Винницы, Житомира, Кировограда, Чернигова, Черкасс. Информацией о заболеваниях десен и их профилактике поделились ведущие специалисты-стоматологи Украины: Алексей Владимирович Павленко, главный стоматолог МОЗ Украины, директор Института стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика, д.м.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, Анатолий Васильевич Борисенко, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, д.м.н., профессор, а также представители компании ГлаксоСмитКлайн Хелскер: Кира Леонова, эксперт маркетинг менеджер, Виктория Тарнопольская, бренд менеджер ГлаксоСмитКлайн Хелскер.

Некоторые факты:

• Заболевание десен (или тканей пародонта) – одно из самых распространенных заболеваний в мире. Практически каждый человек на протяжении жизни переносит воспаление десен (гингивит)

• В Украине распространенность заболеваний десен составляет от 81,5% до 86%, т.е. только двое из десяти жителей нашей страны не имеют проблем с деснами.

• Заболевания десен могут привести к потере зубов. Основной симптом гингивита (воспаления десен) – кровоточивость

• Основная причина заболеваний десен – недостаточная гигиена, но правильный уход с применением эффективной зубной пасты может остановить кровоточивость десен на начальных этапах гингивита и предупредить возникновение воспаления

• Зубная паста и зубная щетка – необходимая минимальная составляющая ежедневной гигиены полости рта. Рекомендуется, чтобы выбор зубной пасты основывался на назначениях стоматолога

«В стоматологии на сегодняшний день … среди всех стоматологических заболеваний после 30-40-ка лет превалируют заболевания пародонта», - говорит Главный стоматолог МОЗ Украины, директор Института стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика, д.м.н., профессор Алексей Павленко.

С ним соглашается заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца, д.м.н., профессор Анатолий Борисенко, «Несмотря на то, что распространенность кариеса очень высока, потеря зубов вследствие заболеваний пародонта в 5-10 (!) раз выше, чем при кариесе. ... В десятки раз возросло количество зубов, которое человечество теряет вследствие болезней пародонта».

Поэтому основная задача сегодня - привлечь внимание общественности к проблемам заболеваний пародонта. Необходимо повысить культуру населения в вопросах гигиены полости рта, ознакомить со средствами гигиены, которые действительно эффективны при воспалениях десен, способны укреплять их и предупреждать развитие новых воспалительных процессов.

Важнейшим элементом гигиены полости рта является зубная паста. Лечебно-профилактическая зубная паста Пародонтакс обладает доказанным лечебным и профилактическим эффектом при заболеваниях десен и поэтому способна предупредить, остановить, а на ранних стадиях даже вылечить заболевания десен. Президент Украинской ассоциации врачей-пародонтологов, зав. кафедрой терапевтической стоматологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, профессор Галина Белоклицкая говорит: «В Украине сегодня имеется очень большой спектр различных средств гигиены, но конечно, хотелось бы выделить зубную пасту Парадонтакс. Эта паста, которой посвящено очень много научных исследований, выполненных на кафедре терапевтической стоматологии Национальной Медицинской Академии Последипломного Образования имени Шупика. Мы на протяжении 5 лет изучали различные свойства этой пасты и установили, что она обладает очень хорошим противовоспалительным действием, обладает замечательным свойством оказывать профилактическое действие, поэтому её можно использовать не только при развившихся заболеваниях, но также с целью профилактики на стадии предболезни для того, чтобы предупредить развитие заболевания».

Паста Пародонтакс была разработана в 1937-ом году стоматологом Фоке в Германии.

Уникальность Пародонтакс – в эффективной комбинации бикарбоната натрия, экстрактов 5 лечебных трав и мяты. Высокая концентрация активных веществ (более 70%) и комбинация соли с лечебными травами придает пасте необычный солоноватый вкус и красноватый цвет, что есть следствием лечебного действия пасты. Еще одна особенность – низкое пенообразование Пародонтакса – связана с тем, что, по мнению стоматологов, пена не является обязательной для чистки зубов, наоборот, излишняя пена может вымывать активные вещества и пересушивать слизистую оболочку рта.

Кровоточивость десен – проявление воспалительного процесса, вызванного бактериальной инфекцией. Благодаря бактерицидному действию лечебных трав Пародонтакс останавливает воспаление и предотвращает кровоточивость. По данным научных исследований, индекс кровоточивости у пациентов, использовавших Пародонтакс, уже через 1 месяц снизился на 30%, а через 2 месяца – в 2 раза, проявления гингивита уменьшились у 80% пациентов.

Пародонтакс подавляет рост бактерий на поверхности зубов. Он убивает патогенные бактерии при использовании пасты в минимальной концентрации, уже через 4 недели индекс зубного налета (который является причиной гингивита) у исследуемых пациентов достоверно уменьшился на 40%.

Следует отметить, что благодаря достаточной концентрации бикарбоната Пародонтакс создает в ротовой полости щелочную среду (рН 8,4), нейтрализуя кислые продукты жизнедеятельности бактерий и пищевых продуктов, которые разрушают эмаль и повреждают десна. Вяжущее действие компонентов пасты укрепляет десна и делает их непроницаемыми для бактерий.

По мнению профессора Алексея Павленко: «К преимуществам зубной пасты Пародонтакс можно отнести и то, она сделана фармацевтической фирмой, причем компанией со «знаком качества». Компания ГлаксоСмитКлайн имеет большой научный потенциал, научно-исследовательские лаборатории, продукция компании прошла самый жесткий контроль на соответствие качеству и эфффективность».

Пародонтакс также обладает гигиеническими свойствами обычной зубной пасты и может применяться как ежедневная профилактическая зубная паста регулярно.

ГлаксоСмитКлайн Хелскер в Украине

Кира Леонова - эксперт маркетинг менеджер

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Виктория Тарнопольская - бренд менеджер

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Пресс-служба Пародонтакс в Украине:

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