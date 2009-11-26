Адвокат Елены Полюхович уверен, что дело о растлении детей не будет иметь окончательного решения до выборов Президента

Киев. 26 ноября. УНИАН. Адвокат матери пострадавших от насилия детей Елены ПОЛЮХОВИЧ Андрей ЦЫГАНКОВ уверен, что это дело не будет иметь окончательного решения до президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЦЫГАНКОВ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«На сегодняшний день ситуация изменилась: по моему мнению, на сегодняшний день отсутствует четкий порядок расследования этого дела, и оно будет отложено до 17 января… Есть факты, что оно не проводится. По каким причинам – неизвестно», - сказал А.ЦЫГАНКОВ.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что его подзащитная и потерпевшие дети по убеждению следователей прокуратуры должны пройти психолого-психиатрическую экспертизу, сказал, что данные действия не предусмотрены действующим законодательством, поскольку «на сегодняшний день не стоит вопрос о невменяемости детей и Елены». При этом адвокат выразил сомнение, что подобная процедура в случае ее проведения не будет заангажированной.

Такую мысль А.ЦЫГАНКОВА поддержала и сама Е.ПОЛЮХОВИЧ, отметив, что она вынуждена согласиться на данную экспертизу «себя и детей», даже не смотря на то, что пока что не получала официального уведомления. «У меня нет оснований утверждать, что подобная экспертиза будет проведена адекватно и нет уверенности, что ее заключение уже подготовлено», - сказала Е.ПОЛЮХОВИЧ.

При этом она в очередной раз выразила мнение, что не намерена была выносить то, что произошло с ее детьми, на всеобщее обозрение, если бы правоохранительные органы, к которым она обращалась, надлежащим образом отнеслись к тому, о чем она заявила.

Говоря о продвижении расследования, Е.ПОЛЮХОВИЧ выразила сомнения, что кто-то может специально ему мешать.

«Я не думаю, что кто-либо ставит палки в колеса, а есть мнение, а быть ли следствию вообще», - сказала она, добавив при этом, что на сегодняшний день на нее продолжается давление со стороны правоохранительных органов. В частности, по ее словам, это проявляется в «рекомендациях» поменять адвокатов.

Отвечая на один из вопросов, который касался информации, обнародованной министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО о вымогательстве денег, адвокат матери потерпевших детей отметил, что «если бы у этого дела были перспективы, то министр внутренних дел никогда бы не озвучил материалы дела».

В тоже время на вопрос, каким образом поступит Е.ПОЛЮХОВИЧ в случае, если данное дело не найдет логического завершения и виновные не будут наказаны, она ответила: «Никакого самосуда никогда не будет… Я просто жду суда.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращение несовершеннолетних в “Артеке”.

Руководство “Артеку”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения к Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В то же время, 14 октября, министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и был задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

20 октября Ю.ЛУЦЕНКО обвинил адвоката потерпевшей Е.ПОЛЮХОВИЧ в том, что он якобы вымогал взятку у народного депутата от БЮТ Р.БОГДАНА.

В свою очередь, адвокат потерпевшей А.ЦЫГАНКОВ опроверг это заявление министра внутренних дел.