Четырнадцатая общенациональная программа «Человек года - 2009»: первые итоги

Традиционно в ноябре были подведены итоги текущего этапа экспертного определения претендентов на обладание лауреатскими званиями программы «Человек года - 2009», которые присуждаются наиболее выдающимся личностям Украины, достигшим значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности. Экспертное определение продолжается, окончательные итоги экспертного опроса будут подведены в конце 2009 года и объявлены на пресс-конференции программы «Человек года» в январе 2010г.

В экспертном определении претендентов на получение лауреатских званий общенациональной программы «Человек года - 2009» принимают участие более 800 экспертов, делегированных около 200 организациями (с полным перечнем экспертных организаций можно ознакомиться на сайте www.ludinaroku.com.ua)

Предлагаем Вашему вниманию списки претендентов на титул «Человек года-2009» в некоторых номинациях (представлены в алфавитном порядке):

На звание «Региональный лидер года» претендуют:

• Аваков Арсен (Харьковская облгосадминистрация)

• Антипов Александр (Луганская облгосадминистрация)

• Гаваши Олег (Закарпатская облгосадминистрация)

• Гресь Владимир (Черкасский облсовет)

• Нефедов Александр (Запорожский облсовет)

• Романова Наталия (Черниговскийя облсовет)

• Романюк Николай (Волынская облгосадминистрация)

• Скорик Николай (Одесский облсовет).

В номинации «Мэр года» названы:

• Грицак Лев (г.Трускавец)

• Гройсман Владимир (г.Винница)

• Даниленко Андрей (г.Евпатория)

• Добкин Михаил (г.Харьков)

• Матковский Андрей (г. Полтава)

• Осадчий Олег (г.Керчь)

• Паутов Александр (г.Миргород)

• Пузаков Владимир (г. Кировоград)

• Савчук Василий (г. Белая Церковь)

• Соколов Александр (г.Чернигов).

В номинации «Промышленник года» лидируют:

• Байсаров Леонид (Президент ОАО Угольная компания Шахта «Красноармейская-Западная №1»)

• Власов Геннадий (Генеральный директор ОАО «Авдеевский коксохимический завод»)

• Каунов Тимофей (Генеральный директор СП «Полтавская газонефтяная компания»)

• Коваль Андрей (Генеральный директор ОАО «АЗОТ», г.Черкассы)

• Поташник Семен (Генеральный директор ОАО «Укргидроэнерго»)

• Продиус Владимир (Председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд»)

• Субботин Виктор (Генеральный директор ОАО «Турбоатом»)

• Тимошенко Павел (Генеральный директор ЗАО «Криворожский завод горного оборудования»)

• Фурман Александр (Председатель правления ЗАО «Запорожский железорудный комбинат»).

На звание «Предприниматель года» претендуют:

• Антонов Виталий (Президент «Универсальная инвестиционная группа»)

• Глусь Александр (Председатель совета директоров «Nemiroff Холдинг»)

• Голодницкий Александр (Директор ГП «Дельта-лоцман»)

• Живицкий Олег (Генеральный директор «Солстрой»)

• Обух Юрий (Директор ЗАО «Руукки Украина»)

• Орленко Николай (Президент корпорации «Укрреставрация»)

• Петренко Владимир (Председатель правления ОАО «Киевметрострой»)

• Постельников Виктор (Генеральный директор ЗАО «Автомобильная группа «Випос»).

В номинации «Финансист года» лидируют:

• Гребинский Леонид (Председатель правления «Индустриалбанк»)

• Гулей Анатолий (Председатель правления «Сбербанк»)

• Зинков Дмитрий (Председатель правления «ОТП Банк»)

• Мороховский Вадим (Председатель правления АБ «Південний»)

• Наумов Сергей (Председатель правления «Укрсиббанк»)

• Пушкарев Вадим (Председатель правления «ВТБ Банк»)

• Хлывнюк Владимир (Председатель правления КБ «Финансы и кредит»).

На звание «Лидер страхового рынка года» претендуют:

• Спилка Олег (Председатель Наблюдательного Совета НАСК «Оранта»)

• Гордиенко Игорь (Председатель правления «ИНГО - Украина»)

• Ефимов Юрий (Председатель правления СК «Кредо Классик»)

• Загребной Вадим (Председатель правления СК «Брокбизнес»)

• Непочатова Лариса (Президент АСТ «Бусин»)

• Минар Владислав (Председатель правления ОАО «УСК «Дженерали Гарант»)

• Чернышов Сергей (Президент СК «ЛЕММА»)

• Нельга Павел (Председатель правления ЗАО «СК «Украинская страховая группа»).

В номинации «Инвестиция года» названы:

• Инвестиционные проекты ОАО «Брацлав»

• Инвестиционные проекты ОАО «Энергомашспецсталь»

• Инвестиционные проекты ОАО «Кусум Фарм»

• Инвестиционные проекты СП «Нибулон»

• Инвестиционные проекты Общества «Трансинвестсервис».

В номинации «Журналист года в области электронных СМИ» представлены:

• Гаврилова Наталия («СТБ»)

• Гендлин Владимир («Спорт»)

• Даниленко Татьяна («5 канал»)

• Денисов Александр (ТРК «Украина»)

• Киселев Евгений («Интер»)

• Куликов Андрей («ICTV»)

• Литвиненко Юлия («Интер»)

• Мосийчук Наталия («1+1»)

• Соколова Оксана («ICTV»)

• Юсупова Ирина («Интер»).

В номинации «Деятель искусств года» рейтинг возглавляют:

• Басалаева Евгения (пианистка)

• Ботвинов Алексей (пианист)

• Дяченко Марина и Сергей (писатели)

• Одинокий Юрий (театральный режиссер)

• Паламаренко Анатолий (артист эстрады, Герой Украины)

• Ройтбурд Александр (художник)

• Симонова Ксения (художница, анимация на песке)

• Швед Аида (оперная певица)

• Янчук Олесь (режиссер).

В этом году появилась новая номинация «Дизайнер одежды года», где среди лидеров:

• Богуцкая Роксолана

• Гапчук Александр

• Гресь Виктория

• Ермаков Сергей

• Караванская Оксана

• Пустовит Лилия

• Тан Андрэ

• Шаховская Екатерина.

В номинации «Спортсмен года» за звание «Человек года» будут бороться:

• Бессонова Анна (художественная гимнастика)

• Бондаренко Екатерина (теннис)

• Зантарая Георгий (дзюдо)

• Кличко Владимир (бокс)

• Ломаченко Василий (бокс)

• Прянишников Владислав (стрельба)

• Рубан Виктор (стрельба из лука)

• Харлан Ольга (фехтование).

Обладателями международных и специальных премий Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года - 2009» стали:

• Чжоу Ли - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине - международная премия в области дипломатии;

• Величко Валентин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине - международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной;

• Басков Николай - Народный артист Украины, Народный артист России - международная премия в области культуры и искусства;

• Морозов Александр - Народный артист Украины, Народный артист России - международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины;

• Федорычев Алексей - Президент Группы компаний «Федкоминвест» - специальная премия за значительный вклад в развитие социального предпринимательства в Украине;

• Жванецкий Михаил - Народный артист Украины, Заслуженный деятель искусств России - специальная премия за выдающиеся заслуги.

Международные премии за 2009 год будут вручены их обладателям во время проведения Торжественной церемонии награждения победителей программы «Человек года - 2009», которая состоится 20 марта 2010 года, как всегда, в Национальном Дворце Искусств «Украина» г. Киева.



