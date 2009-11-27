Четырнадцатая общенациональная программа «Человек года - 2009»: первые итоги
Традиционно в ноябре были подведены итоги текущего этапа экспертного определения претендентов на обладание лауреатскими званиями программы «Человек года - 2009», которые присуждаются наиболее выдающимся личностям Украины, достигшим значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности. Экспертное определение продолжается, окончательные итоги экспертного опроса будут подведены в конце 2009 года и объявлены на пресс-конференции программы «Человек года» в январе 2010г.
В экспертном определении претендентов на получение лауреатских званий общенациональной программы «Человек года - 2009» принимают участие более 800 экспертов, делегированных около 200 организациями (с полным перечнем экспертных организаций можно ознакомиться на сайте www.ludinaroku.com.ua)
Предлагаем Вашему вниманию списки претендентов на титул «Человек года-2009» в некоторых номинациях (представлены в алфавитном порядке):
На звание «Региональный лидер года» претендуют:
• Аваков Арсен (Харьковская облгосадминистрация)
• Антипов Александр (Луганская облгосадминистрация)
• Гаваши Олег (Закарпатская облгосадминистрация)
• Гресь Владимир (Черкасский облсовет)
• Нефедов Александр (Запорожский облсовет)
• Романова Наталия (Черниговскийя облсовет)
• Романюк Николай (Волынская облгосадминистрация)
• Скорик Николай (Одесский облсовет).
В номинации «Мэр года» названы:
• Грицак Лев (г.Трускавец)
• Гройсман Владимир (г.Винница)
• Даниленко Андрей (г.Евпатория)
• Добкин Михаил (г.Харьков)
• Матковский Андрей (г. Полтава)
• Осадчий Олег (г.Керчь)
• Паутов Александр (г.Миргород)
• Пузаков Владимир (г. Кировоград)
• Савчук Василий (г. Белая Церковь)
• Соколов Александр (г.Чернигов).
В номинации «Промышленник года» лидируют:
• Байсаров Леонид (Президент ОАО Угольная компания Шахта «Красноармейская-Западная №1»)
• Власов Геннадий (Генеральный директор ОАО «Авдеевский коксохимический завод»)
• Каунов Тимофей (Генеральный директор СП «Полтавская газонефтяная компания»)
• Коваль Андрей (Генеральный директор ОАО «АЗОТ», г.Черкассы)
• Поташник Семен (Генеральный директор ОАО «Укргидроэнерго»)
• Продиус Владимир (Председатель наблюдательного совета ОАО «Мостобуд»)
• Субботин Виктор (Генеральный директор ОАО «Турбоатом»)
• Тимошенко Павел (Генеральный директор ЗАО «Криворожский завод горного оборудования»)
• Фурман Александр (Председатель правления ЗАО «Запорожский железорудный комбинат»).
На звание «Предприниматель года» претендуют:
• Антонов Виталий (Президент «Универсальная инвестиционная группа»)
• Глусь Александр (Председатель совета директоров «Nemiroff Холдинг»)
• Голодницкий Александр (Директор ГП «Дельта-лоцман»)
• Живицкий Олег (Генеральный директор «Солстрой»)
• Обух Юрий (Директор ЗАО «Руукки Украина»)
• Орленко Николай (Президент корпорации «Укрреставрация»)
• Петренко Владимир (Председатель правления ОАО «Киевметрострой»)
• Постельников Виктор (Генеральный директор ЗАО «Автомобильная группа «Випос»).
В номинации «Финансист года» лидируют:
• Гребинский Леонид (Председатель правления «Индустриалбанк»)
• Гулей Анатолий (Председатель правления «Сбербанк»)
• Зинков Дмитрий (Председатель правления «ОТП Банк»)
• Мороховский Вадим (Председатель правления АБ «Південний»)
• Наумов Сергей (Председатель правления «Укрсиббанк»)
• Пушкарев Вадим (Председатель правления «ВТБ Банк»)
• Хлывнюк Владимир (Председатель правления КБ «Финансы и кредит»).
На звание «Лидер страхового рынка года» претендуют:
• Спилка Олег (Председатель Наблюдательного Совета НАСК «Оранта»)
• Гордиенко Игорь (Председатель правления «ИНГО - Украина»)
• Ефимов Юрий (Председатель правления СК «Кредо Классик»)
• Загребной Вадим (Председатель правления СК «Брокбизнес»)
• Непочатова Лариса (Президент АСТ «Бусин»)
• Минар Владислав (Председатель правления ОАО «УСК «Дженерали Гарант»)
• Чернышов Сергей (Президент СК «ЛЕММА»)
• Нельга Павел (Председатель правления ЗАО «СК «Украинская страховая группа»).
В номинации «Инвестиция года» названы:
• Инвестиционные проекты ОАО «Брацлав»
• Инвестиционные проекты ОАО «Энергомашспецсталь»
• Инвестиционные проекты ОАО «Кусум Фарм»
• Инвестиционные проекты СП «Нибулон»
• Инвестиционные проекты Общества «Трансинвестсервис».
В номинации «Журналист года в области электронных СМИ» представлены:
• Гаврилова Наталия («СТБ»)
• Гендлин Владимир («Спорт»)
• Даниленко Татьяна («5 канал»)
• Денисов Александр (ТРК «Украина»)
• Киселев Евгений («Интер»)
• Куликов Андрей («ICTV»)
• Литвиненко Юлия («Интер»)
• Мосийчук Наталия («1+1»)
• Соколова Оксана («ICTV»)
• Юсупова Ирина («Интер»).
В номинации «Деятель искусств года» рейтинг возглавляют:
• Басалаева Евгения (пианистка)
• Ботвинов Алексей (пианист)
• Дяченко Марина и Сергей (писатели)
• Одинокий Юрий (театральный режиссер)
• Паламаренко Анатолий (артист эстрады, Герой Украины)
• Ройтбурд Александр (художник)
• Симонова Ксения (художница, анимация на песке)
• Швед Аида (оперная певица)
• Янчук Олесь (режиссер).
В этом году появилась новая номинация «Дизайнер одежды года», где среди лидеров:
• Богуцкая Роксолана
• Гапчук Александр
• Гресь Виктория
• Ермаков Сергей
• Караванская Оксана
• Пустовит Лилия
• Тан Андрэ
• Шаховская Екатерина.
В номинации «Спортсмен года» за звание «Человек года» будут бороться:
• Бессонова Анна (художественная гимнастика)
• Бондаренко Екатерина (теннис)
• Зантарая Георгий (дзюдо)
• Кличко Владимир (бокс)
• Ломаченко Василий (бокс)
• Прянишников Владислав (стрельба)
• Рубан Виктор (стрельба из лука)
• Харлан Ольга (фехтование).
Обладателями международных и специальных премий Высшего Академического Совета общенациональной программы «Человек года - 2009» стали:
• Чжоу Ли - Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Украине - международная премия в области дипломатии;
• Величко Валентин - Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине - международная премия за значительный вклад в развитие партнерских, дружеских и экономических отношений с Украиной;
• Басков Николай - Народный артист Украины, Народный артист России - международная премия в области культуры и искусства;
• Морозов Александр - Народный артист Украины, Народный артист России - международная премия за выдающийся вклад в развитие культуры и искусства Украины;
• Федорычев Алексей - Президент Группы компаний «Федкоминвест» - специальная премия за значительный вклад в развитие социального предпринимательства в Украине;
• Жванецкий Михаил - Народный артист Украины, Заслуженный деятель искусств России - специальная премия за выдающиеся заслуги.
Международные премии за 2009 год будут вручены их обладателям во время проведения Торжественной церемонии награждения победителей программы «Человек года - 2009», которая состоится 20 марта 2010 года, как всегда, в Национальном Дворце Искусств «Украина» г. Киева.
Генеральная дирекция общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА» с большой благодарностью отмечает компании и организации, которые на данном этапе стали деловыми и информационными партнерами программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009»:
Группа компаний «ИСТИЛ»-Эксклюзивный Спонсор
Торговая марка «ПЕРША ГІЛЬДІЯ. Перша Гільдія вшановує перших!»-Генеральный Спонсор
Группа компаний «ВИННЕР» в Украине-Главный Спонсор
«Онур. Подряды Транспортировка и Торговля Лтд»-Официальный Спонсор
Украинский туроператор «ИДРИСКА ТУР»-Генеральный туристический Партнер
Информационное агентство «РБК-УКРАИНА»-Генеральный медиа партнер Программы
Клиника «БОРИС»-Официальный медицинский партнер Программы
Юридическая фирма «ЛАВРИНОВИЧ И ПАРТНЕРЫ»-Официальный юридический партнер
Сеть ресторанов «МИРОВАЯ КАРТА»-Официальный партнер Программы
Интернет-провайдер «ЛАКИ НЕТ»-Генеральный Интернет партнер
Украинский бизнеc-канал «UBC»-Информационный партнер
Телекомпания «ПОВЕРХНОСТЬ ТV»-Главный телевизионный партнер
Телеканал «СПОРТ - 1»-Официальный информационный партнер
Телеканал «СПОРТ - 2»-Официальный информационный партнер
Телеканал «O-TV»-Официальный информационный партнер
Телеканал «MAXXI-TV»-Официальный информационный партнер
Телеканал «ОНТ»-Официальный информационный партнер
Телеканал «РЕНОМЕ»-Официальный информационный партнер
Телеканал «CИTИ»-Информационный Партнер
Новостийный канал «News One»-Информационный Партнер
Телеканал «Real Estate-TV»-Информационный Партнер
Развлекательный канал «М-ТВ»-Информационный Партнер
«24 канал»-Информационный Партнер
ТРК «SIMON»-Информационный Партнер
«11 канал»-Информационный Партнер
Телеканал «КРТ»-Информационный Партнер
СПА-ЦЕНТР «SOUL SPA CLUB»-Имидж – партнер Программы
Салон красоты «DESSANGE»-Изысканный партнер Программы
Газета «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В УКРАИНЕ»-Спонсор номинации «Кумир украинцев», официальный информационный партнер
Авиакомпания «АЭРОСВИТ УКРАИНСКИЕ АВИАЛИНИИ»-Генеральный авиаперевозчик
Отель «ДНЕПР»-Официальный отель Торжественной церемонии
Информационное агентство «ЛИГАБИЗНЕСИНФОРМ»-Эксклюзивный Интернет партнер
Медиа холдинг «100%»-Главный деловой партнер
Рекламное агентство «ELITE MEDIA GROUP»-Элитный медиа партнер Программы
Рекламное агентство «AES AGENCY»-Медиа партнер Программы
Рекламное агентство «MSG»-Официальный медиа партнер Программы
Сеть ресторанов «PEES BOY CLUB»-Официальный партнер Программы
Корпорация «ДИО» -Медиа партнер Программы
Кинотеатр «УКРАИНА»-Официальный партнер Программы
Компания «ТАКІ СПРАВИ»-Полиграфический партнер Программы
«WELLNESS CLUB LEONARDO»-Официальный партнер Программы
ТРК «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»-Официальный партнер Программы
Радио «ЭРА»-Генеральный радио партнер
Радиокомпания «ЕВРОПА+»-Официальный информационный партнер
Радиокомпания «АВТОРАДИО» -Официальный информационный партнер
Радиокомпания «ДЖЕМ»-Официальный информационный партнер
Радиокомпания «РЕТРО» -Официальный информационный партнер
Радиокомпания «ДИНАМО»-Официальный информационный партнер
Радиокомпания «РАДИО АЛЛА»-Официальный информационный партнер
Информационное агентство «УНИАН»-Официальный информационный партнер
ТМ «SANDORA»-Партнер церемонии
«THE LEADING HOTELS OF THE WORLD»-Специальный партнер
Информационное агентство «ИНТЕРФАКС-УКРАИНА»-Официальное информационное агентство
Информационное агентство «УКРИНФОРМ»-Официальное информационное агентство
Информационное агентство «УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ»-Официальное информационное агентство
Газета «АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ»-Официальный информационный партнер
Газета «КОМАНДА»-Официальный информационный партнер
Газета «НОВАЯ»-Официальный информационный партнер
Газета «ИЗВЕСТИЯ В УКРАИНЕ»-Официальный информационный партнер
Газета «ВЕЧЕРНИЕ ВЕСТИ»-Официальный информационный партнер
Газета «ПРАВДА УКРАИНЫ»-Официальный информационный партнер
Газета «КИЕВСКАЯ ПРАВДА»-Официальный информационный партнер
Газета «ЛЕВЫЙ БЕРЕГ»-Официальный информационный партнер
Газета «БОЛЕЛЬЩИК»-Официальный информационный партнер
Газета «УКРАИНСКАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА»-Официальный информационный партнер
Газета «ЖИЗНЬ»-Официальный информационный партнер
Газета «УКРАИНА BUSINESS РЕВЮ»-Официальный информационный партнер
Газета «ЗДОРОВЬЕ УКРАИНЫ»-Официальный информационный партнер
Газета «ИТОГИ НЕДЕЛИ»-Официальный информационный партнер
Газета «Я»-Официальный информационный партнер
Газета «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ»-Официальный информационный партнер
Журнал «ФОКУС»-Официальный информационный партнер
Журнал «ДЕНЬГИ.ua»-Официальный информационный партнер
Журнал «TIMEOUT»-Официальный информационный партнер
Журнал «ГЛАВРЕД»-Официальный информационный партнер
Журнал «ПРОФИЛЬ»-Официальный информационный партнер
Журнал «АРХИДЕЯ »-Официальный информационный партнер
Журнал «ДЕЛОВОЕ ИЗДАНИЕ 100%»-Официальный информационный партнер
Журнал «BOSS. Only for leaders»-Официальный информационный партнер
Журнал «МОДНЫЙ МАНДАРИН»-Официальный информационный партнер
Журнал «ДНК»-Официальный информационный партнер
Журнал «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИЗМ»-Официальный информационный партнер
Журнал «МИР ОТДЫХА»-Официальный информационный партнер
Журнал «ТУР ЛАВКА»-Официальный информационный партнер
Проект «Зверни увагу з Тетяною Рамус»-Официальный информационный партнер
Интернет-холдинг «ОБОЗ.UA»-Главный Интернет партнер
Интернет-портал «УКРАИНСКИЙ ПОРТАЛ»-Официальный Интернет партнер
Интернет-портал «MIGNEWS.COM.UA»-Официальный Интернет партнер
Интернет-издание «DAILY UA»-Официальный Интернет партнер
Агентство международной информации «НОВОСТИ - УКРАИНА»-Официальный Интернет партнер
Интернет-издание «FROM-UA»-Официальный Интернет партнер
Интернет-издание «E-NEWS»-Официальный Интернет партнер
Интернет-телевидение та портал «INTV»-Официальный Интернет партнер
Интернет-портал «24.ua»-Официальный Интернет партнер
Медиа-портал «TOCHKA.NET»-Официальный Интернет партнер
Интернет-издание «UA3000.INFO»-Официальный Интернет партнер
Интернет-издание «GLAVRED.INFO»-Официальный Интернет партнер
Интернет-издание «VIP.GLAVRED.INFO»-Официальный Интернет партнер
Интернет-издание «STARS.GLAVRED.INFO»-Официальный Интернет партнер
Интернет-издание «NOVAYA.COM.UA»-Официальный Интернет партнер
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