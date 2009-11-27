Табачник отвергает обвинения Тимошенко в намерении Партии регионов повысить пенсии депутатам и экс-чиновникам

Киев. 27 ноября. УНИАН. Народный депутат Украины Дмитрий ТАБАЧНИК (фракция Партии регионов) отвергает обвинения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в намерении Партии регионов через принятие закона о повышении социальных стандартов увеличить пенсии народным депутатам и экс-чиновникам.

Об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Я думаю, что это очередной предвыборный пи-ар. Это неправда, потому что вся система социальной защиты построена на определении минимального размера заработной платы и минимального размера пенсий, и соответственно на этом построены все зарплаты в бюджетной сфере", - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Народный депутат подчеркнул, что инициатором и автором этого закона выступил народный депутат Украины Олег ЗАРУБИНСКИЙ от фракции Блока Литвина, а не Партия регионов.

Д.ТАБАЧНИК добавил, что положения закона направлены на существенное увеличение заработной платы работников бюджетной сферы, в частности, здравоохранения и культуры.

По словам Д.ТАБАЧНИКА, пенсионное обеспечение в Украине регулируется 11 законодательными актами. "Кстати, за значительную часть из них блок нынешнего премьера голосовал. Это закон о государственной службе, закон о науке и научной деятельности, но это незначительные категории, например, регулирование пенсий согласно закону о науке и научной деятельности касается около 140 тысяч человек, а общий закон (о повышении соцстандартов - УНИАН) касается 14 миллионов пенсионеров ", - пояснил он.

"Разговоры о 60 копейках, на мой взгляд, нелепый предвыборный пи-ар. Сначала правительство манипулировало какими-то фантастическими цифрами стоимости этого закона - 20 миллиардов, 30 миллиардов... теперь. Когда они решили перехватить инициативу, они перешли от абсолютной глобализации цифр к придумыванию каких-то мизерных цифр. То у них были десятки миллиардов нужды, теперь, оказывается, 60 копеек ", - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Вместе с тем, депутат не исключил, что пенсия возрастет незначительно лишь у определенной категории лиц из 14 миллионов пенсионеров, которые имеют минимальный трудовой стаж и получают, по сути, социальную пенсию. "Я абсолютно убежден, что закон положительный. Увеличение зарплаты в бюджетной сфере приведет к более емкому наполнению Пенсионного фонда", - резюмировал Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на внеочередном заседании 26 ноября рассмотрел возможности выполнения закона о повышении социальных стандартов и закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2009 год, принятых Верховной Радой и подписанных Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Премьер подчеркнула, что принятие этих законов приводит к снижению пенсий рядовых граждан и неограниченному повышению пенсионного обеспечения народных депутатов и чиновников Верховной Рады и Секретариата Президента.

"Эти законы нивелировали все персональные и системные надбавки, которые делались для людей, имеющих низкую пенсию, а у нас было установлено таких надбавок достаточно. Сам закон для более чем 5 млн. пенсионеров дает прибавку к пенсии всего 60 копеек - это закон ЯНУКОВИЧА , закон ЮЩЕНКО, а забирает 28 грн с каждой пенсии. Вот так законы бестолково и бездарно принимаются ", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время, по ее словам, эти законы существенно повышают более чем на 900 грн. пенсии народным депутатам, чиновникам всех уровней, включая и Верховную Раду, и Секретариат Президента.