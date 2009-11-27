Киев. 27 ноября. УНИАН. Собор гражданского согласия на своем съезде 12 декабря планирует утвердить народный наказ для будущего Президента Украины.

Об этом сообщил народный депутат Анатолий ТОЛСТОУХОВ (фракция Партии регионов) сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Собор состоится в Киеве и на нем будут представлены все регионы. Поскольку речь идет о том, что о своей гражданской позиции заявляют общественные организации, политические партии, то, как правило, и их представители будут на этом съезде. Такая технология используется впервые, когда не в кабинетах, не по заказу власти формируется народный наказ, потом он будет принят на съезде и будет вручен кандидату в Президенты, мы надеемся – будущему Президенту", - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

По его словам, сейчас общественные организации изучают предвыборные платформы кандидатов в президенты и на основании совпадения позиций будет приниматься решение о приглашении на этот съезд кандидатов в Президенты или их представителей или доверенных лиц.

В свою очередь представитель Всеукраинского движения "За нейтральную внеблочную Украину", народный депутат от Партии регионов Дмитрий ТАБАЧНИК добавил, что сейчас подготовлено и распространяется регионами соответствующее обращение, которое станет основой для народного приказа. "За первые три дня уже собрано 300 тысяч подписей под обращением. Если смотреть оптимистически, то по результатам будет около 2,5 млн. подписей", - сказал он.

По словам представителя Собора славянских народов, академика НАН Украины Петра ТОЛОЧКО, в обращении определены 17 требований к будущему Президенту. В частности, реформирование административного устройства Украины на принципах федерализма, возобновления добрососедских отношений с Россией, прекращение практики политических и дипломатических провокаций по отношению к Черноморскому флоту России, законодательное закрепление внеблочного статуса Украины и отказ от планов вступления в НАТО.

"В нашем обращении есть также требования об участии страны в создании Единого экономического пространства и о достижении полноправного членства в ЕврАзЭС. Кроме того, мы считаем необходимым прекратить фальсификацию отечественной истории, насильственную украинизацию, предоставить русскому языку статус второго государственного языка и прекратить дискриминацию русского языка в образовании, науке, искусстве, культуре и в средствах массовой информации", - сообщил П.ТОЛОЧКО.