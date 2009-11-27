Разрыв во втором туре выборов между потенциальными участниками Януковичем и Тимошенко увеличился почти до 20% - опрос

Киев. 27 ноября. УНИАН. Разрыв во втором туре президентских выборов между потенциальными его участниками лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО увеличился до 19%.

Об этом свидетельствуют результаты социологический опроса, проведенного компанией Research&Branding Group, которые обнародовал директор компании Евгений КОПАТЬКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Сейчас разрыв во втором туре составляет порядка 19%. Месяц назад этот показатель был на уровне 12%", - сказал Е.КОПАТЬКО.

В частности, во втором туре президентских выборов 47,4% респондентов отдали бы свои голоса за В.ЯНУКОВИЧА, в то время, как за Ю.ТИМОШЕНКО проголосовали бы 28,1%.

Социолог также отметил, что по мере приближения даты выборов сокращается количество респондентов, которые намерены голосовать в первом и во втором турах против всех.

Е.КОПАТЬКО сообщил, что, согласно результатам исследования, в выборах намерены принять участие около 70% избирателей.

"Нынешняя избирательная кампания радикально отличается от кампании 2004 года по стартовым позициям кандидатов. Напомню, что в 2004 году разрыв между потенциальными участниками второго тура был минимален. Мы также отмечаем в этом году некоторую социальную и электоральную усталость", - резюмировал социолог.

Компания Research&Branding Group проводила исследование общественного мнения населения Украины в период с 17 по 25 ноября 2009 года. Сбор информации проводился в 24 областях Украины и в Крыму. В опросе приняло участие 3108 человек. Статистическая погрешность результатов исследования не превышает 1,8%.