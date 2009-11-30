Тигипко за собственные средства будет финансировать проект по улучшению экологической ситуации в Кировоградской области

Киев. 30 ноября. УНИАН. Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО подписал меморандум о сотрудничестве между общественными организациями и экологами, в частности, с ООО "Бюро Веритас Украина", при реализации проекта "Экология Кировоградской области".

Церемония подписания меморандума состоялась сегодня в УНИАН.

“Этим событием мы начинаем целую программу, которую будем воплощать в течение достаточно длительного времени и практически по всей Украине", - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, в ближайшее время будет завершен экологический и радиологический аудит Кировоградской области, результаты которого должно подтвердить международное бюро "ВЕРИТАС". Это будет абсолютно достоверная информация об экологической ситуации в регионе. Таким образом, отметил кандидат на пост главы государства, будет создана экологическая карта Кировоградской области, а после сопоставления радиологического, экологического аудита области с уровнем заболеваемости по области будет разработана программа по снижению уровня концентрации вредных веществ в регионе.

Говоря о том, почему реализация этого проекта началась именно с Кировоградской области, С.ТИГИПКО отметил, что во время пребывания в этом регионе ему часто задавали вопрос об экологии, поскольку вся область и Кировоград, в частности, практически находится на урановых шахтах, которые проходят под городом, а уровень онкозаболеваемости и смертности являются самыми высокими в Украине.

По словам С.ТИГИПКО, местные жители не имеют данных о состоянии окружающей среды и не верят информации из официальных источников.

Он отметил, что после проведения экологического мониторинга и получения экологической карты области станет известно, какие меры нужно принять для улучшения экологической ситуации в Кировоградской области.

Кроме того, по словам С.ТИГИПКО, в эту работу будут вовлечены общественные экологические организации, члены которых будут включены в списки политической партии "Сильная Украина" на местных выборах.

"Нам нужно, чтобы люди прошли по спискам "Сильной Украины" и чтобы они постоянно были представлены в местной власти практически во всех районах, где нам нужно будет бороться с проблемой... Мы хотели бы начать такую работу в масштабе всей страны", - сказал С.ТИГИПКО.

Он сообщил, что смета проекта составляет 320 тыс. грн., которые он лично выделил.

"Считаю, что, если нам удастся этот проект воплотить в жизнь, мы сможем организовать предпринимателей, которые помогут профинансировать такую работу, и мы получим такую экологическую карту всей страны, которая будет подтверждена общественными организациями", - сказал С.ТИГИПКО.

По словам кандидата в президенты, он четко понимает, что "здоровье нации должно быть основным приоритетом в государстве... Действовать эффективно мы сможем, когда мы объединим политиков, общественность и экологов, которые не дадут власти спать, потому что они очень хорошо знают тему".

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции директор по развитию "Бюро Веритас Украина" Ашот АРУТЮНЯН сообщил, что 15 декабря будут представлено заключение об экологической ситуации в Кировоградской области, которое позволит “разработать дальнейшие методы устранения и предупреждения проблем”.