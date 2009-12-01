Киев. 1 декабря. УНИАН. Украинские рома требуют обеспечения законных прав и протестуют против дискриминации.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители ромских общественных организаций и Международного фонда “Возрождение”.

По словам менеджера программы “Рома Украины” фонда “Возрождение” Наталии КИЯК, больше всего страдают рома, которые проживают в таборе. Они часто голодают, болеют туберкулезом и другими социально опасными болезнями, не имеют воды и тепла. Две трети рома неграмотные, что не позволяет им адекватно обеспечивать себя и свои семьи.

Как сообщила Н.КИЯК, согласно данным переписи населения 2001 года, в Украине проживает около 50 тысяч рома. Однако, по неофициальным данным, их количество составляет от 200 до 400 тысяч чел. Среди детей, больных туберкулезом в Закарпатской области, 60% – ромские дети. А количество больных туберкулезом среди рома составляет 15%. Две трети рома неграмотные вообще или имеют трудности с чтением и письмом.

Как отметила представительница фонда “Возрождение”, для улучшения ситуации, в которой очутилось ромское население, проживающее в Украине, необходимо активное участие общественных организаций, которые бы объединились, чтобы комплексно решать проблемы рома. “Ромские общественные организации должны объединиться, чтобы эффективно лоббировать интересы этноса рома на разных уровнях законодательной и исполнительной власти”, – убеждена Н.КИЯК.

Таким шагом для объединения, считают представители ромских организаций, станет всеукраинская конференция “Консолидация ромских организаций международной общественной организацией “КЕТАНЕ”, которая проходит в Киеве 1-2 декабря при поддержке Международного фонда “Возрождение”. Участники конференции совместно определят самые актуальные проблемы ромского населения в Украине и будут работать над разработкой новой Государственной программы рома Украины, призванной решить вопрос о вступлении Украины в Декаду Рома в Европе.

Как отметил председатель “КЕТАНЕ” Юрий ИВАНЕНКО, главной задачей конференции является содействие интеграции представителей этноса рома в украинское общество, более полное и комплексное обеспечение законных потребностей и прав рома в социальной, культурной, образовательной, экономической и других сферах, привлечение внимания властных структур к состоянию правовой защищенности рома.