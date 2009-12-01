Житомир, Кривой Рог, Кировоград, Каховка и Никополь вошли в в пятерку городов с наибольшей вероятностью техногенных аварий в ЖКХ – АТКУ

Киев. 1 декабря. УНИАН. В первую пятерку городов с наибольшей вероятностью техногенных катастроф в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) вошли Житомир, Кривой Рог, Кировоград, Каховка и Никополь.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

«Мы провели анализ технического состояния коммунальной теплоэнергетики в украинских городах и пришли к неутешительному выводу – во многих из них есть очень высокая вероятность техногенных аварий в ЖКХ», – сказал он.

По словам В.ЯКОВЕНКО, практически все остальные проблемные города занимают шестое место в рейтинге украинских городов с наибольшей вероятностью техногенных катастроф в ЖКХ. Среди них десятки городов Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Сумской областей, Крыма, а также других областей.

В.ЯКОВЕНКО отметил, что на сегодняшний день среднесуточная температура в стране составляет 5-7 градусов тепла. «Если температура достигнет минус 10-20 градусов, стране угрожают техногенные катастрофы из-за массовых прорывов тепломагистралей, которые не выдерживают 40-градусного теплоносителя», – подчеркнул он.

По мнению председателя АТКУ, к такому положению коммунальной теплоэнергетики привели многолетнее отсутствие реформ в теплоэнергетике, монополизм предприятий теплокоммунэнерго и практически полное замораживание финансирования отрасли.

В.ЯКОВЕНКО считает, что решить проблему теплоснабжения квартир в ближайшем будущем можно только с помощью автономного отопления.

По данным ассоциации, мэры двенадцати городов уже приняли решение легализовать автономное отопление вопреки запретам Министерства по вопросам ЖКХ.

Председатель АТКУ также отметил, что ассоциация разработала памятку, в которой выписана процедура отказа от централизованного отопления и перехода на автономное отопление.

Кроме того, ассоциация организовала телефонную линию по вопросам подключения к автономному отоплению, а также готова предоставлять юридическую поддержку гражданам, которые нелегально установили систему автономного отопления, и тем, кто желает отказаться от централизованного отопления в пользу автономного.

При составлении рейтинга украинских городов с наибольшей вероятностью техногенных катастроф в ЖКХ специалисты АТКУ проанализировала 150 предприятий ТКЭ с позиции их технического состояния, количества аварий в теплосетях и времени, потраченного на их устранение, финансового состояния, уровня задолженности перед энергоснабжающими организациями, размера задолженности населения и количества жителей.