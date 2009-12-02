Национальный интернет-портал Ukr.net предупреждает
10:04, 02 декабря 2009Последние события
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В развернувшейся выборной кампании, некоторые политтехнологи позволяют себе использовать в интернет баннерах нашу торговую марку.
Компания УкрНет напоминает увлекшимся «акулам PR» , что использование зарегистрированных торговых марок без согласия владельца является нарушением прав собственности и бросает тень на кандидата(ку) в Президенты.
Компания УкрНет поздравляет всех украинских пользователей с 17-ти летием регистрацией домена UA, с 17-ти летием славного украинского сегмента сети Internet.
Желаем всем юзерам Уанета крепкого здоровья, хорошего коннекта и позитивных впечатлений!
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