Национальный интернет-портал Ukr.net предупреждает

В развернувшейся выборной кампании, некоторые политтехнологи позволяют себе использовать в интернет баннерах нашу торговую марку.

Компания УкрНет напоминает увлекшимся «акулам PR» , что использование зарегистрированных торговых марок без согласия владельца является нарушением прав собственности и бросает тень на кандидата(ку) в Президенты.

Компания УкрНет поздравляет всех украинских пользователей с 17-ти летием регистрацией домена UA, с 17-ти летием славного украинского сегмента сети Internet.

Желаем всем юзерам Уанета крепкого здоровья, хорошего коннекта и позитивных впечатлений!

