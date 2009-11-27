Народный наказ будущему Президенту

Пресс-конференция с таким названием прошла в УНИАН 27 ноября текущего года.

Участники пресс-конференции (академик Пётр Толочко, народные депутаты Украины Дмитрий Табачник и Анатолий Толстоухов, заместитель председателя Украинского союза ветеранов Афганистана Владислав Теличко) ознакомили представителей прессы с ходом работы по созыву Собора гражданского согласия и подготовкой Народного наказа будущему Президенту Украины.

Академик Пётр Толочко, председатель «Собора славянских народов» зачитал Обращение к гражданам Украины оргкомитета Собора гражданского согласия. Пётр Толочко также сообщил, что, по его мнению, сегодня ещё невозможно определиться с конкретным адресатом Народного наказа, поскольку несколько кандидатов в Президенты заявляют о том, что разделяют изложенные в нём требования.

Народные депутаты Украины Дмитрий Табачник (председатель всеукраинского движения «За нейтральную внеблоковую Украину») и Анатолий Толстоухов подчеркнули, что инициатива созыва Собора гражданского согласия активно поддерживается народом, о чём свидетельствует ход сбора подписей под проектом Наказа будущему президенту Украины. Дмитрий Табачник сообщил, что к первоначальным одиннадцати подписантам сообщения присоединилось уже более двух десятков известных учёных, артистов, политиков, общественных деятелей. Некоторые из них подписали данное обращение частным образом, остальные от имени общественных организаций.

По мнению Анатолия Толстоухова и Дмитрия Табачника Собор гражданского согласия (фактически съезд представителей украинской общественности, на котором будут представлены все регионы Украины) уже 12 декабря сможет определиться какому конкретно кандидату в Президенты необходимо вручить Народный наказ. Очевидно, это должен быть реальный претендент на победу, а не просто участник избирательной кампании. Также приверженность данного кандидата ценностям, заложенным в Наказ должна подтверждаться всей его предыдущей политической деятельностью, а не диктоваться сиюминутной политической конъюнктурой.

Владислав Теличко сообщил, что Украинский союз ветеранов Афганистана не только поддержал инициативу по подготовке Народного наказа будущему Президенту Украины, но и по собственному почину разместил в столице и во всех областных центрах Украины, более сотни палаток, в которых происходит сбор подписей граждан под проектом Народного наказа. По словам Теличко по всей Украине избиратели реагируют на данное мероприятие значительно активнее, чем предполагалось. Реакция преимущественно позитивная. За первую неделю полностью разошлось более 350 тысяч экземпляров Наказа.

Также Владислав Теличко отметил, что к сожалению в Украине отсутствуют единые правила размещения палаток – в некоторых областных центрах с организаторов акции требовали деньги – по 150-200 гривен за палатку в день. Однако трудности удалось преодолеть.

ОБРАЩЕНИЕ к гражданам Украины собрания полномочных представителей организаций-участниц подготовки Собора гражданского согласия Сограждане!

Наша страна переживает критический момент своей истории. Пять лет «помаранчевая» власть вела политику, которая подорвала основы государственности, дезорганизовала управленческую вертикаль, привела отечественную экономику к краху, а народ к бедности. Нагло попираются права и свободы граждан Украины, безнаказанно нарушается Конституция государства, навязывается тоталитарное единомыслие, что раскалывает общество, подрывает позиции Украины в мире, ведет страну к пропасти.

Серьезный ущерб государственным интересам нашей многонациональной страны нанесен ухудшением отношений с нашим великим соседом и стратегическим партнером — Российской Федерацией.

Убеждены: только радикальная смена политического курса восстановление общественного согласия и исторической справедливости вернет Украине будущее, за которое отдали жизни миллионы людей. Выносим на всенародное обсуждение выработанные нами ключевые требования к политической платформе кандидата в Президенты Украины.

Требования к политической платформе кандидата в Президенты Украины В соответствии с Конституцией, законами Украины, обязательствами, вытекающими из международных соглашений, которые заключила или к которым присоединилась Украина и которые были ратифицированы Верховной Радой Украины, способом и в рамках полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины:

1. Обеспечить реальные гарантии местного и регионального самоуправления.

2. Провести реформу межбюджетных отношений и налоговой системы в интересах повышения финансовой самостоятельности регионов.

3. Реформировать административное устройство Украины на принципах федерализма.

4. Реформировать судебные и другие правоохранительные органы. Эффективно противостоять коррупции.

5. Восстановить нормальные, добрососедские отношения с Россией.

6. Прекратить практику политических и дипломатических провокаций в отношении Черноморского Флота, решать вопросы, связанные с его дальнейшим (после 2017 года) пребыванием в Украине путём конструктивного диалога, с учётом требований национального законодательства, международных обязательств Украины, интересов обеспечения её безопасности.

7. Законодательно закрепить нейтральный, внеблоковый статус Украины.

8. Отказаться от противоречащей международным обязательствам Украины пропаганды планов вступления в НАТО.

9. Перейти к практическим шагам по созданию Единого экономического пространства.

10. Обеспечить достижение полноправного членства Украины в ЕврАзЭС.

11. Обеспечить сохранение, углубление и развитие производственной кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины и России.

12. Восстановить единый интегрированный газотранспортный комплекс Украины и России.

13. Прекратить политическое и административное вмешательство в дела религиозных организаций;

14. Прекратить фальсификацию отечественной истории, навязывание националистических антинаучных концепций в образовании.

15. Прекратить насильственную украинизацию. Придать русскому языку, как фактическому языку межнационального общения в Украине, статус второго государственного.

16. Прекратить дискриминацию русского языка в сферах образования, науки, искусства, культуры, в средствах массовой информации, при обращении граждан в суды, органы государственной власти и местного самоуправления.

17. Законодательно запретить пропаганду фашизма, реабилитацию пособников фашистов, деятельность профашистских и неонацистских организаций.

Уважаемые сограждане!

Предлагаем Вам высказать своё мнение относительно предложенных пунктов политической платформы кандидата в Президенты Украины, предложить свои дополнения, которые обязательно будут учтены Собором, при подготовке наказа.

Только в условиях гражданского согласия, без подавления, принуждения и доминирования, украинское общество может решить стоящие перед ним задачи.

Оргкомитет Собора гражданского согласия

Толочко Пётр Петрович («Собор славянских народов»)

Голенко Валерий Николаевич («Гуманитарный украинско-российский совет»)

Ищенко Ростислав Владимирович («Центр системного анализа и прогнозирования»)

Кияшко Сергей Николаевич («Собор славянских народов»)

Колесниченко Вадим Васильевич (Правозащитное общественное движение «Русскоязычная Украина»)

Крючков Георгий Корнеевич (Объединение «Украинский форум»)

Кудрявцева Людмила Алексеевна («Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы»)

Табачник Дмитрий Владимирович (Всеукраинское движение «За нейтральную внеблоковую Украину»)

Теличко Владислав Иванович («Украинский союз ветеранов Афганистана»)

Толстоухов Анатолий Владимирович («Институт стратегической политики»)

Шенцев Дмитрий Анатольевич («Антифашистский форум Украины»)