Поиск туров в Интернет: быстро просто и бесплатно!

Портал нового поколения «МойИнтернет» совместно с туристическим порталом SPO.UA открывает для интернет-пользователей новый раздел - «МойТуризм».

Этот сервис способен удовлетворить запросы самых требовательных клиентов, ведь он позволяет подобрать тур из свыше 40 миллионов (!) предложений от основных туроператоров (Turtess Travel, TezTour, Karya Tour, Idriska Tour, Pegas, GTO Travel, Вояж). В данный момент возможен поиск по 30-ти популярнейшим направлениям. Количество туров, стран и операторов постоянно увеличивается.

Раздел «МойТуризм» предлагает своим гостям:

Сервис «Онлайн поиск туров»

• Большая, постоянно обновляемая (в режиме онлайн) база актуальных туров от ведущих туристических операторов Украины

• Интеллектуальная форма поиска, в которой учтены все необходимые для выбора критерии (страна, город вылета, желаемая дата вылета, количество человек, тип питания, класс отеля, непосредственно курорты и отели, ценовый диапазон)

• Удобный выбор турагентства для заказа выбранного тура

• Возможность заказа тура «онлайн»

• Витрина минимальных цен по популярным странам

• Подробное описание + фотогалерея выбранных отелей

• Помощь менеджеров-консультантов в онлайн-режиме

Сервис «ТурЗаявка»

Выбирая тур, мы часто сталкиваемся со знакомыми проблемами: недостаток времени на поиск, отсутствие нужного тура, слишком «стандартные» предложения операторов, желание найти что-то «особенное». Для таких пользователей был разработан сервис «ТурЗаявка».

Посетителю достаточно заполнить простую форму, указать все свои пожелания - и туры (или туристические услуги), подходящие под указанные критерии, сами найдут клиента. Несколько турагентств, участвующих в партнерской программе, предложат разные варианты и условия – посетителю останется лишь выбрать наиболее подходящий.

Таким образом, сервис «МойТуризм» позволит каждому туристу сэкономить время, планируя отдых, подбирая наиболее приемлемые варианты туров, помогая приобрести ваучер.

Непрерывная работа команды над развитием ресурса делает сайт живым и дружественным.

В ближайшее время раздел «МойТуризм» пополнится такими сервисами, как бронирование отелей Украины, бронирование авиабилетов, туристическое страхование, возможность покупки тура онлайн.

Оставайтесь с нами: планируйте отдых, отдыхайте, советуйте нас друзьям – мы оправдаем Ваше доверие. Мы работаем для Вас!

Справка:

Портал "SPO.UA – Мир туризма" является консолидатором туристических услуг в Украине. Данный ресурс - один из наиболее динамично развивающихся проектов в сфере туризма и путешествий. SPO.UA ориентирован как на профессионалов турбизнеса, так и на потенциальных туристов. Основная цель этого проекта – организовать удобное взаимодействие туристов, операторов и агентов.

Портал «МойИнтернет» - новый ресурс Холдинга «Главред-Медиа», созданный в соответствии с концепцией WEB 2.0. Посетители Портала могут оранизовывать свой рабочий график, планировать бюджет, искать и предлагать работу, предлагать свои товары и услуги, объявлять тендеры, представлять свой бизнес, находить партнеров в Украине и за рубежом. Кроме того, Портал «МойИнтернет» позволит каждому выполнять большое количество повседневных функций: общаться, отдыхать, а вскоре – даже воспитывать детей и получать образование.









