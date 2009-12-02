КИУ прогнозирует, что в голосовании на президентских выборах примут участие 70% избирателей
14:56, 02 декабря 2009Последние события
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Киев. 2 декабря. УНИАН. В голосовании на выборах Президента Украины 17 января 2010 года примут участие не менее 70% избирателей.
Такой прогноз озвучил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“Я думаю, что явка не будет меньше 70%, что довольно традиционно для Украины, и немного больше чем для стран Европы”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.
Он считает, что в первом туре явка будет ниже, чем во втором.
“Людей подвозить будут, обзванивать, чтобы они пришли на выборы”, - прогнозирует председатель КИУ.
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