КИУ прогнозирует, что в голосовании на президентских выборах примут участие 70% избирателей

Киев. 2 декабря. УНИАН. В голосовании на выборах Президента Украины 17 января 2010 года примут участие не менее 70% избирателей.

Такой прогноз озвучил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Александр ЧЕРНЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Я думаю, что явка не будет меньше 70%, что довольно традиционно для Украины, и немного больше чем для стран Европы”, - сказал А.ЧЕРНЕНКО.

Он считает, что в первом туре явка будет ниже, чем во втором.

“Людей подвозить будут, обзванивать, чтобы они пришли на выборы”, - прогнозирует председатель КИУ.