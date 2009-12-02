Жилой комплекс «Паркове Мiсто» установил рекорд продаж

Результаты продаж ЖК «Паркове Мiсто», расположенного в Подольском районе Киева, превзошли плановые прогнозы в несколько раз. За период сентябрь – ноябрь 2009 года было продано 198 квартир.

Повышенный интерес к комплексу со стороны потенциальных покупателей маркетологи компании объясняют не только досрочной сдачей 1-й очереди и взвешенной ценовой политике, а еще и возможностью приобретения квартир в рассрочку, предоставляемую застройщиком.

В сентябре 2009 года была введена в эксплуатацию 1-я очередь ЖК «Паркове Мiсто» - 8 домов, 590 квартир. Реконструирован исторический парк с каскадом озер, расположенный на территории комплекса, открыты футбольно-баскетбольная и тренажерная площадки, теннисные корты, две детские площадки.

В связи с увеличившимся спросом на квартиры комплекса, было принято решение о досрочном старте возведения второй очереди и сокращения срока её строительства.

На сегодня реализовано уже более 80% квартир 1-й очереди. Продажи квартир 2-й очереди планируются на весну 2010 года.

В декабре, с 5 по 26 число, уникальная возможность сэкономить до 70000 грн. при покупке квартиры!

Справка:

Жилой Комплекс «Паркове Мiсто»

Расположен: Киев, Подольский р-н, ул. Вышгородская, 45

Площадь участка: 17,5 Га.

Площадь парковой зоны и озеленения: 8,5 Га

Общая площадь застройки: 451 000 кв.м.

Количество домов(секций): 38

Количество квартир: 3355

Паркинг: 2500

Начало строительства: 2008г.

Окончание строительства:2013г. (1-я очередь сдана: сентябрь 2009г.)

Инвестор: КИГ «Киевская Инвестиционная Группа»

Генподрядчик: «К.А.Н. Строй»

Девелопер: «К.А.Н. Девелопмент»

www.ParkoveMisto.com.ua

отдел продаж: (044) 503 65 33

отдел рекламы и маркетинга:

(067) 906 66 33, Александр Немтырёв.

an@parkovemisto.com.ua

Житловий комплекс «Паркове Мiсто» встановив рекордні продажі.



Результати продажів ЖК «Паркове Мiсто», розташованого в Подільському районі Києва, перевершили планові прогнози у декілька разів. За період вересень – листопад 2009 року було продано 198 квартир.

Підвищений інтерес до комплексу з боку потенційних покупців маркетологи компанії пояснюють не тільки достроковою здачею 1-ої черги і зваженій ціновій політиці, а ще і можливістю придбання квартир в розстрочку, що надається забудовником.

У вересні 2009 року була введена в експлуатацію 1-а черга ЖК «Паркове Мiсто» - 8 будинків, 590 квартир. Реконструйований історичний парк з каскадом озер, розташований на території комплексу, відкриті футбольно-баскетбольний і тренажерний майданчики, тенісні корти, два дитячі майданчики

У зв`язку великим попитом на квартири комплексу, було ухвалено рішення про достроковий старт зведення другої черги і скорочення терміну її будівництва.

На сьогодні реалізовано вже більше 80% квартир 1-ої черги. Продажі квартир 2-ї черги плануються на весну 2010 року.

У грудні, з 5 по 26 число, унікальна можливість заощадити до 70000 грн. при покупці квартири!

Довідка:

Житловий Комплекс «Паркове Мiсто»

Розташований: Київ, Подільський р-н, вул. Вишгородська, 45

Площа ділянки: 17,5 Га.

Площа паркової зони і озеленення: 8,5 Га

Загальна площа забудови: 451 000 кв.м.

Кількість будинків(секцій): 38

Кількість квартир: 3355

Паркінг: 2500

Початок будівництва: 2008г.

Закінчення будівництва: 2013г. (1-а черга здана: вересень 2009г.)

Інвестор: КІГ «Київська Інвестиційна Група»

Генпідрядник: «К.А.Н. Строй»

Девелопер: «К.А.Н. Девелопмент»

www.ParkoveMisto.com.ua

відділ продажів: (044) 503 65 33

відділ реклами і маркетингу:

(067) 906 66 33, Олександр Немтирьов.

an@parkovemisto.com.ua

