Правозащитники заявляют, что в Украине до сих пор нет целостной и системной политики в области соблюдения прав человека

Киев. 3 декабря. УНИАН. Правозащитники заявляют, что в Украине до сих пор нет целостной и системной политика в сфере соблюдения прав человека.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной Международному дню прав человека, который будет отмечаться 10 декабря. Участие в пресс-конференции приняли исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ; сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ; заместитель министра юстиции Валерия ЛУТКОВСКАЯ и начальник Управления мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел МВД Олег МАРТЫНЕНКО.

Правозащитники заявили, что в Украине преимущественно нарушаются право человека на справедливый суд, право на свободу выражения взглядов, право на свободу от пыток и право собственности.

“Мы вынуждены констатировать, что в Украине, за некоторыми исключениями, отсутствует целостная и системная политика по правам человека. К сожалению, права человека не являются приоритетом нашего государства. Хотя, согласно статье третьей Конституции, это ее главная обязанность – утверждать и защищать права человека. Такой вывод мы делаем каждый год, но ситуация если и меняется, то очень медленно и часто не в лучшую сторону”, - сказал Е.ЗАХАРОВ.

По его словам, неизменной остается проблема с исполнением судебных решений: ежегодно свыше 70% судебных решений по гражданским делам не исполняется, и государство за пять лет не сделало ничего, чтобы изменить ситуацию. Наблюдаются также другие системные нарушения на справедливый суд: отсутствие профессиональной ответственности судей; нарушение презумпции невиновности и права на защиту; недостаточная обоснованность судебных решений; отсутствие независимой не государственной экспертизы.

В свою очередь, говоря о праве на свободу от пыток, В.ЛУТКОВСКАЯ отметила, что Верховный Суд должен принять решение о том, что явка с повинной не является доказательством в судебном деле.

“Можно сколько угодно рассказывать работникам правоохранительных органов о том, что нельзя пытать, можно сколько угодно их учить практике Европейского суда по правам человека. Но до тех пор, пока явка с повинной, которая выбита под пытками, остается доказательством в судебном процессе – это явление будет оставаться”, - убеждена заместитель министра юстиции.

Как отмечалось на пресс-конференции, по данным социологических исследований, в 2008 г. от насилия работников правоохранительных органов в Украине пострадали свыше 600 человек. При этом прокуратура не проводит эффективного расследования случаев пыток, и это неоднократно констатировал Европейский суд по правам человека.

В свою очередь, О.МАРТЫНЕНКО подчеркнул, что первым шагом для решения проблемы насилия работников правоохранительных органов над гражданами стало проведение мониторинга этих фактов. МВД также разработало несколько подходов к решению этой проблемы, в частности, была развита система взаимодействия с общественными организациями, наработаны совместные действия с Министерством юстиции относительно национального плана выполнения рекомендаций комиссара Совета Европы. Это, например, установление систем видеонаблюдения в изоляторах временного содержания, а также в помещениях райотделов милиции. Также организована работа по адекватному реагированию на жалобы граждан о жестком обращении с задержанными или подозреваемыми.

В то же время В.ЯВОРСКИЙ отметил, что, несмотря на определенный прогресс в органах МВД и других органах власти с соблюдением прав человека, системные проблемы все же остаются. Он, в частности, отметил, что в этом году участились случаи ограничения свободы выражения взглядов и совершения насилия против журналистов и цензуры в СМИ, которая исходит от руководства этих средств массовой информации.

Также он отметил попытки в этом году ограничить право граждан на частную жизнь через введение биоматематических паспортов и через неконтролированный сбор данных о гражданах.

“Проблема незаконного прослушивания остается. Количество санкций, которое выдается в Украине на прослушивание, является значительно больше, чем в любой демократической стране”, - добавил В.ЯВОРСКИЙ. Причем это, по его словам, используется затем как метод давления на бизнес, метод вымогательства денег и тому подобное, а не для расследования уголовных дел.