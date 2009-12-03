Частные инвесторы жилкомплекса «Днепровские башни» заявляют, что заказчик строительства не признает их право собственности на жилье

Киев. 3 декабря. УНИАН. Заказчик строительства недостроенного жилищного комплекса «Днепровские башни» в Киеве - Главное управление внутренних войск МВД Украины г. Киева, не признает права собственности на квартиры и коммерческие помещения частных инвесторов, вложивших в строительство более 100 млн. грн.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент Ассоциации частных инвесторов и собственников, объединяющей около 200 частных инвесторов жилкомплекса, Татьяна ШАЛЬМАН.

По ее словам, когда в 2006 году на объект в качестве застройщика зашла компания «Этьен-вест», она получила в Фастовском горрайонном суде право собственности на все свободные площади, как квартиры, так и офисные помещения, которые на то время были проданы юридическим лицам.

При этом в августе 2007 года ГУВВ МВД, ООО «Этьен-вест» и компания «УкрАзияБуд» (генподрядчик, находящийся на стадии банкротства) заключили дополнительное соглашение, согласно которому 100% площадей жилкомплекса принадлежат этим структурам, проигнорировав частных инвесторов, которые заключили инвестдоговора и зарегистрировали право собственности на жилье в БТИ, заявила Т.ШЕЛЬМАН.

По ее данным, строительство объекта не ведется на протяжении пяти лет, сдача объекта в эксплуатацию неоднократно переносилась. На сегодня застройщик не называет новых сроков ввода жилкомплекса в эксплуатацию.

По словам Т.ШАЛЬМАН, комплекс рассчитан на 890 квартир, из которых 420 квартир должны были получить военнослужащие, стоящие на квартирной очереди, строительство около 200 квартир проинвестировано частными инвесторами. «Сегодня 200 человек как заказчик, так и застройщик не видят. Более 10 юридических лиц, которые купили офисные помещения, ни застройщики, ни заказчики на объекте не видят», - подчеркнула она.

По данным адвоката, управляющего партнера адвокатской фирмы «Столичный адвокат» Олега ВДОВИЧЕНА, отстоявшего право собственности ООО «Медлайф» на офисные помещения в данном комплексе, в строительство объекта вложено более 200 млн. грн., из них 127 млн. грн. государственных средств и более 100 млн. грн. частных инвестиций. Сегодня общая степень готовности жилкомплекса составляет 70-80%. При этом он отметил, что заказчик строительства не желает нести ответственность за организации, привлеченные к строительству. «Днепровские башни» выступают полигоном для отработки жульнических схем в сфере оставления инвесторов без их инвестиций», - добавил адвокат.

Т.ШАЛЬМАН отметила, что ассоциация в начале этого года обратилась в Деснянский суд с иском на ГУВВ МВД, «УкрАзияБуд» и «Этьен-вест» о признании права частных инвесторов на жилье, однако он вынес решение не в их пользу. На сегодняшний день на решение суда подана апелляция.

По ее данным, в Украине из-за применения подобных схем заморожено более 3 тыс. объектов, в которых не могут получить свое жилье 1,2 млн. человек.

Президент Ассоциации частных инвесторов и собственников считает, что для того, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо передать функцию заказчика строительства частным инвесторам.

Справка УНИАН. Строительство жилищного комплекса «Днепровские башни», расположенного по пр. Генерала Ватутина, 9, было начато в 1999 г. по заказу Главного управления внутренних войск МВД Украины. Общая площадь комплекса, состоящего из шести 34-этажных домов, составляет около 74 тыс. кв. м. В 2003 г. финансирование объекта было приостановлено. Общий объем финансирования ГУВВ МВД в строительство комплекса составил 127,86 млн. грн. при 50% готовности объекта. 450 военнослужащим должно было быть передано 37 тыс. кв. м площадей. В строительство комплекса вложили средства около 300 частных инвесторов.

Функция заказчика строительства была передана концерну «Укриндустрия», который привлек в качестве генподрядчика строительную компанию «УкрАзиаБуд». В марте 2006 года, после того, как у «УкрАзияБуд» начались финансовые затруднения (компания объявлена банкротом), ГУВВ МВД передало функции застройщика ООО «Этьен-вест».

Сдача в эксплуатацию всего комплекса планировалась во втором квартале 2005 г. Строительство комплекса было приостановлено в 2005 году. Сроки ввода объекта в эксплуатацию переносились