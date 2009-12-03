Если бы Президента избирали студенты, то Янукович с преимуществом в 1,6% победил бы Тимошенко – результаты акции “Студенческие выборы”

Киев. 3 декабря. УНИАН. Если бы Президента Украины избирали студенты, то Виктор ЯНУКОВИЧ с преимуществом в 1,6% победил бы Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Украинской ассоциации студенческого самоуправления, ссылаясь на результаты акции “Студенческие выборы Президента Украины”. Мероприятие было организовано Ассоциацией и проведено сегодня утром, с 8.00 до 11.00, в 41 высшем учебном заведении в 11 областях Украины и городе Киеве.

Как отметил первый вице-президент Украинской ассоциации студенческого самоуправления Александр СМИРНОВ, акция проводилась с целью определения электоральных симпатий студенчества Украины, популяризации выборов в стране, а также привлечения внимания политиков к молодежи.

В ходе акции волонтеры раздавали студентам бюллетени, в которых значились фамилии 18 кандидатов в президенты, а также позиция «не поддерживаю ни одного из кандидатов». Кроме того, студенты могли вписать свою собственную позицию, то есть предложить своего кандидата, не указанного в бюллетене. В целом, по данным А.СМИРНОВА, было роздано около 50 тыс. бюллетеней, в урны для голосования попало немногим больше 32 тыс. бюллетеней, соответственно, почти 20 тыс. - были “потеряны”, то есть не возвращены студентами. Подсчеты голосов по каждому вузу передавались оперативно электронной почтой для составления общих итогов рейтингов.

Согласно полученным результатам, В.ЯНУКОВИЧ набрал 21,9% голосов студентов, Ю.ТИМОШЕНКО – 20,3%. На третьей позиции Виктор ЮЩЕНКО с 17,5%. За ним со значительным отрывом разместились: Сергей ТИГИПКО – 6,4%; Арсений ЯЦЕНЮК – 5,8%, Анатолий ГРИЦЕНКО – 4,1%, Олег ТЯГНИБОК – 3,9%; Владимир ЛИТВИН – 3,7%; Василий ПРОТЫВСИХ – 1,5%. Все остальные кандидаты вместе набрали 4,8%.

Координатор акции Николай ДАВИДЮК обратил внимание на то, что 10,1% студентов не поддержали ни одного из кандидатов.

Как отмечалось на пресс-конференции, Украинская ассоциация студенческого самоуправления создана в 2002 г. и является объединением органов студенческого самоуправления всей Украины. Ассоциация имеет организации в каждом городе Украины и представляет интересы 1,2–миллионного студенчества.