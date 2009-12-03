Военная общественность считает, что Тимошенко сможет завершить реформу ВСУ

Киев. 3 декабря. УНИАН. Руководитель Всеукраинского объединения "Отчизна", генерал-лейтенант Вилен МАРТИРОСЯН считает, что лидер БЮТ, действующий премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в должности Президента сможет завершить реформу Вооруженных сил Украины.

Об этом В.МАРТИРОСЯН заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Наши верховные главнокомандующие-мужчины не справились. Я больше чем уверен, под руководством женщины будет создана настоящая национальная армия. Сегодня Украине нужна женщина-мать, которая по-настоящему, по-матерински проявит заботу о нашей армии, пока мы ее окончательно не потеряли", - сказал В.МАРТИРОСЯН.

Генерал-лейтенант отметил, что Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2010 год предусмотрел 14 млрд. грн. на военные расходы против 12 млрд. грн. - в 2009 году, и 10 млрд. грн. – в 2008 году. "Финансирование осуществляется, но деньги разбазариваются: мизер идет на армию, а остальное – в карманы чиновников", - убежден он.

В свою очередь автор проектов законов о Вооруженных силах Украины, полковник Виталий ЛАЗОРКИН считает, что украинская армия успешно прошла этап выхода из подчинения Министерству обороны СССР, но следующий этап – создание национальных Вооруженных сил так и не преодолен. "Я очень надеюсь, что будущий Президент, которого изберут 17 января, сможет вплотную подойти к этой проблеме и будет преодолен следующий этап, в результате которого Украина сможет достойно защищать свои границы, свой народ и мирную жизнь", - уверен он.

"Мы до этого времени не смогли создать национальные Вооруженные силы, потому что не было такой задачи, и до настоящего момента боятся и не могут определиться – создавать их или пользоваться тем, что осталось в наследство от Советской армии", - сказал заслуженный юрист Украины, гвардии генерал-лейтенант Иван БИЛАС, отметив, что до настоящего времени не завершена инвентаризация имущества, боеприпасов и боевой техники.

Представители военной общественности также считают необоснованной критику главы государства Виктора ЮЩЕНКО в адрес правительства о недостаточном финансировании армии. "Состояние нашей армии – это те грехи, которые сознательно накапливались из года в год на протяжении всей небольшой истории современного украинского государства", - уверен И.БИЛАС.