Марокко заинтересовано в укреплении отношений с Украиной

«Марокко заинтересовано в укреплении политических и развитии экономических отношений с Украиной», - заявил вице-спикер Палаты представителей (нижняя палата парламента) Марокко Мохаммед ШУРУРУ на встрече с украинской делегацией во главе с первым заместителем главы Комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Тарасом ЧОРНОВОЛОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе народного депутата Украины, М.ШУРУРУ заверил членов украинской делегации, что марокканский парламент примет активное участие в развитии марокканско-украинских политических, экономических отношений и гуманитарных контактов.

С 23 по 26 ноября 2009 года в Королевстве Марокко находилась украинская делегация под руководством первого заместителя главы Комитета ВР Украины по иностранным делам Т.ЧОРНОВОЛА. В состав делегации вошли представители украинских нефтегазовых и геолого-разведывательных компаний, фирм, работающих в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также сотрудники Фонда межкультурных коммуникаций «Евроарабия».

Члены украинской делегации провели встречи в Парламенте Королевства Марокко, министерствах и ведомствах, а также в крупнейших экономических корпорациях, в частности, CGEM.

В ходе встречи вице-президент CGEM Галия СЕБТИ сообщила о заинтересованности марокканского бизнеса в сотрудничестве с украинскими партнерами в сфере сельского хозяйства, промышленности и инвестиций.

По итогам консультаций приняты решения о проведении ряда информационных проектов, которые призваны укрепить украинско-марокканские связи. В частности, речь идет о проведении Дней Марокко в Парламенте Украины, а также Форума марокканских экономических проектов в Украине, который позволил бы наладить прямые контакты между бизнесменами двух стран.

По итогам визита глава украинской делегации Т.ЧОРНОВИЛ дал интервью марокканскому телевидению и представителям СМИ, в котором отметил заинтересованность украинских геолого-разведывательных и энергетических компаний в работе на рынке Марокко, а также интерес к торговле с Королевством Марокко у украинских фирм и предприятий пищевой отрасли, машиностроения, строительной индустрии.

Т.ЧОРНОВИЛ отметил, что Марокко является одним из приоритетных партнеров Украины в арабском мире, страной, которая идет путем глубоких демократических преобразований и экономических реформ. По его словам, визит украинской делегации – успешный пример межпарламентской дипломатии.

Визит украинской делегации состоялся накануне Первого заседания Межправительственной Украинско-Марокканской комиссии по вопросам торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, которое планируется в декабре 2009 года. Парламентский визит создал исключительно благоприятный фон проведению консультаций на правительственном уровне.