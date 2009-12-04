Дефолт «Dubai World» - приговор или стимул для рынков?

Конец ноября 2009 года ознаменовался паникой на мировых финансовых рынках. Причиной тому стало известие о техническом дефолте госфонда «Dubai World». Международные финансовые рынки были настолько потрясены событиями на Ближнем Востоке, что биржи закрывали торги с рекордными цифрами падения. Сложившаяся обстановка вызвала опасения у инвесторов по поводу нескорого восстановления мировой экономики.

Грэм Сэкер, финансовый стратег одного из крупнейших инвестбанков мира «Morgan Stanley», учитывая сегодняшнюю ситуацию на экономической арене, озвучил довольно «мрачные» прогнозы, заявив, что в будущем «рост будет совсем незначительным». Только те инвестиционные фонды, которые сумели выработать собственную стратегию с учетом нестабильности рынка, смогут удержаться на плаву и оправдать надежды своих инвесторов.

«MМCIS investments» – одна из немногих компаний, зарекомендовавших себя в качестве надежного и прибыльного партнера. Несмотря на крайне неспокойную общую обстановку, фонд продолжает рапортовать о растущей динамике прибыли. Организация выработала стойкий иммунитет к внешним раздражителям, сведя риски инвесторов к минимуму, благодаря диверсификации активов – стратегии, которая является «визитной карточкой» компании.

Положительную динамику можно пронаблюдать в отчетности «MМCIS investments» и за ноябрь 2009 года.

Опубликованные финансовые отчеты компании продолжают демонстрировать позитивные тенденции. Так доход фонда за отчетный период составил 4,67% для депозитов в долларах США. Средний процент годовых по депозитным вкладам за истекший период 2009 года составил 46,36%, что соответствует запланированному уровню доходности. Активы фонда в этом месяце выросли на 2,87%, что ещё более укрепило уже существующую положительную тенденцию. На 1 декабря 2009 года общая сумма активов фонда составила 525,58 млн. долларов США, тогда как на 1 ноября 2009 года аналогичный показатель был равен 510,90, а на 1 октября – 473,99 млн. долларов США. Таким образом, рост активов фонда с начала 2009 года составил 45,23%, что существенно превышает плановый уровень 38,7%, обозначенный на квартальном заседании Совета директоров фонда.

Следует отметить, что динамично растущий уровень доходности не стал неожиданностью для руководства компании. Аналитики «MМCIS investments» называют это закономерной реакцией на постепенный выход мировой экономики из глубокой рецессии.

Комментируя же ситуацию на Ближнем Востоке, президент компании Джереми Браун заявил, что не разделяет кризисных взглядов многих экспертов на перспективы восстановления экономики в следующем году. Президент призвал инвесторов прислушаться к оптимистичным прогнозам по поводу дальнейшего роста фондовых рынков. «Рекордный спад в экономиках ведущих держав, который мы наблюдали в начале текущего года, вполне обоснованно сменился устойчивым и динамичным ростом, преград для которого я не вижу и в будущем», - именно так обозначил свою позицию Д.Браун.