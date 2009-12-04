Движение «Солидарность» требует отставки главы Минуглепрома и ускорения расследования дел о коррупции в отрасли

Киев. 4 декабря. УНИАН. Союз общественных объединений Луганской области «Трудовое движение «Солидарность» ("ТРС") требует немедленной отставки главы Министерства угольной промышленности Украины Виктора ПОЛТАВЦА и ускорения расследования правоохранительными органами дел о коррупции в угольной отрасли.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления СОО «ТРС» Константин ИЛЬЧЕНКО.

По его словам, общественная организация неоднократно информировала, в том числе и через народных депутатов, органы надзора, правоохранительные органы и руководство страны о фактах коррупции и разворовывания государственного имущества, которые имеют место на государственных угледобывающих предприятиях Луганской области, однако адекватной реакции со стороны властей на них не было.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о фактах, изложенных в аналитической записке начальника Управления бухгалтерского учета, отчетности и бюджетного финансирования Минуглепрома Леси ЛЕСИК, которая обвиняет действующего министра В.ПОЛТАВЦА в содействии коррупционным схемам, проводимым так называемым «куратором отрасли» близким к премьер-министру народным депутатом Натальей КОРОЛЕВСКОЙ.

В качестве одного из вопиющих фактов, по которому в настоящее время ведется расследование органами милиции и СБУ, К.ИЛЬЧЕНКО назвал схему нецелевого расходования средств руководством ГП «Свердловантрацит», которое оплачивало услуги по обогащению рядовых углей «существующей только на бумаге обогатительной фабрике «Лутугинская».

«Если бывшие комсомольцы хотя бы понимали, что есть какие-то грани воровства, которые нельзя переходить, то сегодня мы видим, что у нас появилась новая звезда политическая в Луганской области - это Н.КОРОЛЕВСКАЯ, которая является, нам непонятно, откуда взялась такая должность, «куратором угольной отрасли», - сказал К.ИЛЬЧЕНКО.

Он сообщил, что вчера представители СОО «ТРС» пикетировали Кабмин и передали на имя премьера Юлии ТИМОШЕНКО свои требования. При этом, отметил К.ИЛЬЧЕНКО, вчерашний пикет является «формальным мероприятием», чтобы в дальнейшем движение не обвинили в том, что оно и не пыталось официально договориться с властями.

«Мы сделали формальное заявление. Сегодня мы возвращаемся в Луганск, и мы подымаем Луганщину. Дальше так жить нельзя», - сказал К.ИЛЬЧЕНКО, отметив при этом что, участники движения будут призывать жителей области бойкотировать выборы Президента Украины.

К.ИЛЬЧЕНКО добавил также, что актив движения был приглашен вчера в Секретариат Президента для обсуждения их требований. При этом, как отметил он, представители СП пригласили инициативную группу движения принять участие в специальном совещании о проблемах отрасли, которое состоится 20 декабря при участии членов СНБО. В то же время, глава общественной организации затруднился уточнить, с кем именно они встречались в Секретариате Президента.