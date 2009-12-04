Борьба за судебную власть проявится больше всего в конце избирательной кампании, прогнозирует Карасев

Киев. 4 декабря. УНИАН. Борьба за судебную власть между самыми рейтинговыми участниками избирательной гонки больше всего проявится в конце избирательной кампании.

Такое мнение сегодня на пресс-конференции в УНИАН выразил политолог Вадим КАРАСЕВ.

“Эта избирательная кампания – еще и борьба за судебную власть. Думаю, чем ближе к концу кампании, она будет проявляться больше”, - сказал политолог. При этом он отметил, что “контроль над юридическими основами кампании необходим, чтобы создать такую ситуацию, чтобы было поле для маневра, чтобы можно было что-то переиграть”.

По словам В.КАРАСЕВА, политические силы в настоящее время готовятся к всевозможным неожиданностям во время избирательного процесса, а поэтому им необходимо, чтобы были какие-то “пробелы”. “Чтобы потом можно было переиграть и иметь основания, чтобы сказать, что это не удовлетворяет таким нормам, а это не отвечает таким законам”, - объяснил он.

По мнению политолога, одним из ярких свидетельств таких действий стало нежелание парламентариев на этой неделе внести изменения в закон о президентских выборах. “Ни Партия регионов, ни Блок Тимошенко не пытались провести изменения в Закон “О выборах Президента. Они на этом особо и не настаивали”, - сказал В.КАРАСЕВ.

По его убеждению, такая избирательная игра направлена на создание “условий оформления выборов” и связана “со страхами команд, поскольку никто не знает, что будет 17 января, 7 февраля”. “Ну, выигрывает кто-то один. Но, думаю, он выигрывает лишь на пять лет, не более”, - отметил политолог.