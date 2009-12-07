Изобретатель противоракового препарата готов передать тысячу ампул лекарств для проведения клинических исследований в Украине

Киев. 7 декабря. УНИАН. Изобретатель противоракового препарата “Украин”, доктор химических наук Василий НОВИЦКИЙ готов передать одну тысячу ампул лекарств для проведения первого этапа клинических исследований в Украине.

Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Однако, по словам В.НОВИЦКОГО, еще не решено, какое именно медицинское учреждение будет проводить исследование.

Изобретатель лекарства утверждает, что “Украином” можно лечить опаснейшие формы рака, в частности меланому.

“Украин” изготовлен на основе чистотела. Это первый в мире препарат, который уничтожает только раковые клетки и не повреждает здоровые клетки. Это доказано самыми выдающимися университетами мира. Исследования in vitro доказали, что эти лекарства действуют на 120 видов рака”, – заявил В.НОВИЦКИЙ.

По его словам, препарат “Украин” применяют во многих странах мира.

“Немецкие врачи применяют препарат при самых различных локализациях рака. Лекарства имеют широкий спектр действия. Они хорошо себя зарекомендовали при лечении рака поджелудочной железы, который плохо поддается химиотерапии”, - сказал В.НОВИЦКИЙ.