Четырнадцатая общенациональная программа «Человек года - 2009»: первые итоги

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» дополнительно сообщает перечень претендентов на обладание лауреатскими званиями «Человек року - 2009» в следующих номинациях (подаются в алфавитном порядке):

В номинации «Менеджер года» названы:

• Аскеров Шахреддин (Президент компании «Аэростар»)

• Бойко Сергей (Президент группы компаний «Воля»)

• Коваленко Алла (Президент корпорации «Бисквит-шоколад»)

• Платонов Олег (Президент ЗАО «Пласке»)

• Скоцик Виталий (Генеральный директор ООО «Амако»)

• Сухоруков Алексей (Генеральный директор ООО «Тект - Капитал»)

• Чернявский Георгий (Председатель совета директоров корпорации «Навигатор»)

• Чуйков Юрий (Генеральный директор «Фарлеп – Инвест»)

В номинации «Финансист года» рейтинг возглавляют:

• Гребинский Леонид (Председатель правления «Индустриалбанк»)

• Гулей Анатолий (Председатель правления «Ощадбанк»)

• Зинков Дмитрий (Председатель правления «ОТП Банк»)

• Ломакович Виталий (Председатель правления «БМ Банк»)

• Мороховский Вадим (Председатель правления АБ «Південний»)

• Наумов Сергей (Председатель правления «Укрсиббанк»)

• Пушкарев Вадим (Председатель правления «ВТБ Банк»)

• Хлывнюк Владимир (Председатель правления КБ «Финансы и кредит»).

На звание «Лидер страхового рынка года» претендуют:

• Гордиенко Игорь (Председатель правления «ИНГО - Украина»)

• Ефимов Юрий (Председатель правления СК «Кредо Классик»)

• Загребной Вадим (Председатель правления СК «Брокбизнес»)

• Минар Владислав (Председатель правления ОАО «УСК «Дженерали Гарант»)

• Нельга Павел (Председатель правления ЗАО «СК «Украинская страховая группа»).

• Непочатова Лариса (Президент АСТ «Бусин»)

• Спилка Олег (Председатель Наблюдательного Совета НАСК «Оранта»)

• Чернышов Сергей (Президент СК «ЛЕММА»)

В номинации «Национальная торговая марка года» лидируют:

• «I.UA»

• «ГАЛИЧИНА»

• «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»

• «КАПАРОЛ»

• «КОНТИ»

• «ТРИ МЕДВЕДЯ»

• «ФАРРО»

На звание «Аграрий года» претендуют:

• Бахматюк Олег (Почетный Председатель ООО «Агрохолдинг «Авангард»)

• Власов Вячеслав (Директор ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова»)

• Гордий Николай (Директор КСП «Уманский тепличный комбинат»)

• Корост Татьяна (Председатель правления ООО «Агрофирма «Маяк»)

• Макодзеба Николай (Директор ООО «Агрофирма «Свитанок»)

• Таенчук Виталий (Директор ГП «Опытное хозяйство «Пасечная»)

В номинации «Журнал года» названы:

• Журнал «ArtUkraine»

• Журнал «Weekly.ua»

• Журнал «Вокруг света»

• Журнал «Всесвіт»

• Журнал «Главред»

• Журнал «Кореспондент»

• Журнал «Публичные люди»

• Журнал «Український тиждень»

В экспертном определении претендентов на получение лауреатских званий общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009» принимают участие свыше 800 экспертов, делегированных около 200 организациями (с полным перечнем экспертных организаций можно ознакомиться на сайте www.ludinaroku.com.ua)



Генеральная дирекция

общенациональной программы

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