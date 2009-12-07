Четырнадцатая общенациональная программа «Человек года - 2009»: первые итоги
Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года» дополнительно сообщает перечень претендентов на обладание лауреатскими званиями «Человек року - 2009» в следующих номинациях (подаются в алфавитном порядке):
В номинации «Менеджер года» названы:
• Аскеров Шахреддин (Президент компании «Аэростар»)
• Бойко Сергей (Президент группы компаний «Воля»)
• Коваленко Алла (Президент корпорации «Бисквит-шоколад»)
• Платонов Олег (Президент ЗАО «Пласке»)
• Скоцик Виталий (Генеральный директор ООО «Амако»)
• Сухоруков Алексей (Генеральный директор ООО «Тект - Капитал»)
• Чернявский Георгий (Председатель совета директоров корпорации «Навигатор»)
• Чуйков Юрий (Генеральный директор «Фарлеп – Инвест»)
В номинации «Финансист года» рейтинг возглавляют:
• Гребинский Леонид (Председатель правления «Индустриалбанк»)
• Гулей Анатолий (Председатель правления «Ощадбанк»)
• Зинков Дмитрий (Председатель правления «ОТП Банк»)
• Ломакович Виталий (Председатель правления «БМ Банк»)
• Мороховский Вадим (Председатель правления АБ «Південний»)
• Наумов Сергей (Председатель правления «Укрсиббанк»)
• Пушкарев Вадим (Председатель правления «ВТБ Банк»)
• Хлывнюк Владимир (Председатель правления КБ «Финансы и кредит»).
На звание «Лидер страхового рынка года» претендуют:
• Гордиенко Игорь (Председатель правления «ИНГО - Украина»)
• Ефимов Юрий (Председатель правления СК «Кредо Классик»)
• Загребной Вадим (Председатель правления СК «Брокбизнес»)
• Минар Владислав (Председатель правления ОАО «УСК «Дженерали Гарант»)
• Нельга Павел (Председатель правления ЗАО «СК «Украинская страховая группа»).
• Непочатова Лариса (Президент АСТ «Бусин»)
• Спилка Олег (Председатель Наблюдательного Совета НАСК «Оранта»)
• Чернышов Сергей (Президент СК «ЛЕММА»)
В номинации «Национальная торговая марка года» лидируют:
• «I.UA»
• «ГАЛИЧИНА»
• «ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОЩІ»
• «КАПАРОЛ»
• «КОНТИ»
• «ТРИ МЕДВЕДЯ»
• «ФАРРО»
На звание «Аграрий года» претендуют:
• Бахматюк Олег (Почетный Председатель ООО «Агрохолдинг «Авангард»)
• Власов Вячеслав (Директор ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова»)
• Гордий Николай (Директор КСП «Уманский тепличный комбинат»)
• Корост Татьяна (Председатель правления ООО «Агрофирма «Маяк»)
• Макодзеба Николай (Директор ООО «Агрофирма «Свитанок»)
• Таенчук Виталий (Директор ГП «Опытное хозяйство «Пасечная»)
В номинации «Журнал года» названы:
• Журнал «ArtUkraine»
• Журнал «Weekly.ua»
• Журнал «Вокруг света»
• Журнал «Всесвіт»
• Журнал «Главред»
• Журнал «Кореспондент»
• Журнал «Публичные люди»
• Журнал «Український тиждень»
В экспертном определении претендентов на получение лауреатских званий общенациональной программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА – 2009» принимают участие свыше 800 экспертов, делегированных около 200 организациями (с полным перечнем экспертных организаций можно ознакомиться на сайте www.ludinaroku.com.ua)
Генеральная дирекция
общенациональной программы
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