10-12 января в Киеве состоятся мероприятия по случаю 175-летия со дня основания Национального педуниверситета им. Драгоманова

Киев. 7 декабря. УНИАН. 10-12 января в Киеве состоятся праздничные мероприятия по случаю 175-летия со дня основания Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова.

Об этом сообщил ректор университета, академик Виктор АНДРУЩЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы будем праздновать, как и положено в каждой украинской семье, широко, ответственно, с привлечением и приглашением как можно большего количества гостей”, - сказал ректор вуза.

По словам В.АНДРУЩЕНКО, на празднование ожидается приезд около 20 делегаций из 18 стран мира. Праздничные мероприятия начнутся 10 января в Национальной филармонии Украины смотром-конкурсом вокально-хоровых коллективов педагогических университетов нашего государства. 11 января состоится всеукраинская научно-практическая конференция “Педагогика будущего. Взгляд в ХХІ век”, к участию в которой приглашены как отечественные специалисты, так и специалисты из Европы, России, Китая и других стран мира. В рамках празднования также состоится вручение выдающимся деятелям науки и педагогам из России, Беларуси, других стран Европы и Украины академических мантий и соответствующих дипломов. Запланирована также презентация книг, подготовленных университетом к 175-летию.

“К этой дате мы подготовили и издали уже 140 книг, а по плану у нас 175. Часть находится в производстве”, - сказал В.АНДРУЩЕНКО, добавив, что среди этих изданий - “Педагогическое образование и наука Украины” в 25-ти томах. “Это книга, которая презентует каждую область, - как в ней развивалось педагогическое образование и наука”, - объяснил он.

Кроме того, в рамках празднования юбилея Национального педагогического университета будут проводиться спортивные соревнования, в частности, турнир на Кубок ректора по мини-футболу, и выступления художественных коллективов.

Завершающим мероприятием в эти дни станет проведение во второй половине дня 12 января во дворце “Украина” торжественного заседания и праздничного концерта по случаю юбилея университета.

Говоря об учебном заведении, который он возглавляет, В.АНДРУЩЕНКО сообщил, что за годы своего существования НПУ им. Драгоманова стал признанным центром международных образовательных и научных связей. Университет подготовил свыше 170 тыс. педагогов и воспитателей, которые работали и работают в настоящее время практически во всех учебных заведениях Украины и за ее пределами. Среди выпускников-“драгомановцев” есть выдающиеся педагоги и ученые, государственные деятели и политики, работники образования и науки, поэты и писатели, известные спортсмены и музыканты, деятели культуры и искусства.

На сегодня в педуниверситете готовят кадры по 106 специальностями. В его структуре 20 институтов, 105 кафедр, учится 36 тыс. студентов, работают 1,5 тыс. преподавателей, среди которых 42 действительных члена и члена-корреспондента различных академий наук, 232 доктора наук, профессора и 625 кандидатов наук, доцентов, свыше 50 заслуженных работников образования, науки и техники и других отраслей народного хозяйства, 12 народных и 7 заслуженных артистов Украины.

Говоря о признании дипломов вуза на международной арене, В.АНДРУЩЕНКО проинформировал, что в рамках Лиссабонской конвенции, ратифицированной парламентами 38-ми стран, дипломы признаются в 38-ми странах мира. Но они должны быть подтверждены соответствующими документами на уровне вузов. Исходя из этого, полное признание дипломы НПУ им. Драгоманова получили уже почти в 15 странах мира.

Среди существующих проблем в работе педуниверситета В.АНДРУЩЕНКО отметил самую главную – вузу не хватает территории. “Мы находимся в центре города. У нас мало земли, поэтому мы не можем перестроиться. И просим руководство города, Кабинет министров каким-то образом помочь нам решить эту проблему. Кстати скажу, что они помогают”, - добавил В.АНДРУЩЕНКО.

Так, по его словам, если в центре города раньше университет имел приблизительно 30 тыс. кв. м учебных площадей, то за последний год за счет разрешенных надстроек они увеличены где-то до 40-42 тыс. кв. м. Кроме того, отдельные институты в составе университета получили дополнительно автономные помещения в разных районах столицы.

Как отмечалось на пресс-конференции, стратегической целью вуза является получение звания опытного университета.