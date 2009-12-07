В Киеве в Музее Ивана Гончара 12 декабря откроется ”Этноклуб”

Киев. 7 декабря, УНИАН. 12 декабря в Национальном центре народной культуры “Музей Ивана Гончара” откроется “Этноклуб”.

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор центра Петр ГОНЧАР.

Он отметил, что это произойдет во время празднования 50-летия основания этого домашнего музея. По его словам, Иван Гончар собрал множество неоценимых сведений, народных художественных творений и документальных материалов об украинской традиции.

П.ГОНЧАР сообщил, что открытие “Этноклуба” должно стать своеобразной формой популяризации народной культуры, чтобы вовлечь больше людей в изучение своих обычаев, традиций.

На пресс-конференции П.ГОНЧАР отметил, что “Этноклуб” станет местом “рождения новых идей и новых культурно-художественных проектов”. По его словам, предусматривается организация работы мастер-классов и детских студий, будут проводиться лекции, вечеринки, концерты и встречи с интересными людьми. “Есть желание объединить в этом “Этноклубе” всю элиту, поскольку к созданию и функционированию музея причастны все Президенты Украины – Леонид КРАВЧУК, Леонид КУЧМА и Виктор ЮЩЕНКО. Пусть бы был такой клуб, где бы люди не отличались по принадлежности к партиям, но была бы идея, которая бы объединяла разные политические, религиозные взгляды, то есть украинские традиции”, - отметил он.

Говоря об открытии 12 декабря “Этноклуба”, П.ГОНЧАР отметил, что в этот день в Национальном центре народной культуры “Музей Ивана Гончара” также состоится забава к празднику Святого Андрея и этнодиско от Олега СКРИПКИ.

Академик, председатель Национального совета по вопросам культуры и духовности при Президенте Украины Николай ЖУЛИНСКИЙ подчеркнул необходимость сохранения украинских традиций, которые живут в песне, обрядах, в обычаях, в народных ремеслах. Он подчеркнул, что “мы еще на пороге раскрошенности народного искусства, оно еще не захватило нас всех, но я убежден, что оно захватит”.

Герой Украины, народная артистка Украины Нина МАТВИЕНКО отметила, что важно, чтобы “молодежь набиралась национального духа, ведь без него ничего не будет”. По ее словам, очень важно, чтобы такие праздники, как празднование 50 лет “Музея Ивана Гончара” и открытие “Этноклуба”, объединяло всех.

Почетный президент “Этноклуба” в “Музее Ивана Гончара”, певец Олег СКРИПКА отметил, что по сути “этот клуб уже существует, ведь мы уже проводили и парад вышивванок вместе, и шествие на Ивана Купала”. По его словам, важно, что будет возможность собираться и вместе инициировать и проводить различные мероприятия, куда бы приходили не отдельные исполнители, но и целые народные коллективы.