Клиника «Евролаб» направила в Печерский райсуд Киева иск к Кильчицкой

Киев. 8 декабря. УНИАН. Клиника «Евролаб» направила в Печерский районный суд Киева иск с требованием признать недостоверной информацию, распространенную заместителем председателя столичной городской государственной администрации Иреной КИЛЬЧИЦКОЙ о некачественности и неточности анализов, проводимых клиникой.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил адвокат, директор Центра медицинского права Сергей АНТОНОВ.

«В исковом заявлении требуется признать недостоверной информацию, распространенной И.КИЛЬЧИЦКОЙ 30 октября 2009 года в телевизионной программе, обязать заместителя главы КГГА эту информацию опровергнуть», - сказал С.АНТОНОВ.

Кроме того, по его словам, клиника «Евролаб» заявила о возмещении морального ущерба в размере 1 грн. за подрыв деловой репутации.

«Клиника «Евролаб» также просит суд обязать телевизионный канал предоставить эфир для опровержения неправдивой информации», - сообщил адвокат.

С.АНТОНОВ подчеркнул, что, в соответствии с национальным законодательством, при рассмотрении такой категории дел ответчик по иску должен предоставить доказательства правдивости своей информации.

«Ответчик должен доказать, что информация, которая прозвучала, соответствует действительности», – уточнил он.

Адвокат сообщил, что И.КИЛЬЧИЦКАЯ в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» прервала выступление одного из учредителей компании «Евролаб» Андрея ПАЛЬЧЕВСКОГО словами: «Я вам скажу, что вы сначала наведите порядок в своем «Евролабе», где самые некачественные и неточные анализы, а потом давайте замечания всем остальным».