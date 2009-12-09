Электоральная ситуация в городах Украины с населением от 100 тыс. человек и больше по состоянию на конец ноября 2009 г.

Исследование проведено Центром социальных технологий «Социополис» в период с 23 по 29 ноября 2009г. (полевой этап).

Объект исследования – электоральные установки и социально-политические ориентации дееспособного населения городов 100 тыс.+ в возрасте 18 лет и старше.

Цель исследования – определение электоральных предпочтений избирателей в средних и крупных городах Украины, их динамики и региональной специфики.

Метод сбора информации: телефонный опрос САТІ.

Выборка – вероятностная случайная, равнонаполненная по областям. Отображает структуру городского (города с числом жителей от 100 тысяч) населения в областях по полу и возрасту. Предельная статистическая погрешность репрезентативности опроса не превышает 2,0% с вероятностью 0,99. Объём выборки составил 2400 респондентов

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1. Электоральная активность населения городов Украины

с количеством жителей более 100 тыс.

Электоральная активность жителей средних и крупных городов Украины в конце ноября составила 85,2%. Ровно столько опрошенных заявили, что пойдут на избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах Президента Украины. Всего 8,4% респондентов не будут принимать участия в голосовании, 11,1% всё ещё не определились.

Если реальная явка будет соответствовать результатам опроса, то грядущие выборы могут стать рекордными за всю историю современной Украины. Анализ динамики показателя явки с августа по ноябрь 2009г. показывает, что активность избирателей постоянно росла (на 10,7% за 3 месяца), как за счёт колеблющихся, так и за счёт изменения позиции тех, кто сначала заявлял, что не будет принимать участия в выборах. Таким образом, можно предположить, что и эта перемена в настроениях респондентов, и высокая прогнозная активность избирателей в городах свидетельствует о растущей политической ответственности граждан, которые чувствуют важность грядущих выборов.

2. Востребованность новых политиков

Как и прежде, большинство опрошенных городских жителей считает, что в современной Украине нет ни одного достойного молодого политика (67,7% опрошенных). В то же время, каждый третий респондент придерживается мнения, что в Украине есть достойные представители нового поколения политиков. 18,6% ответов свидетельствуют, что это Сергей Тигипко, 9,2% – Арсений Яценюк. Олег Тягнибок (3,0%) и Анатолий Гриценко (2,7%) сильно отстают от лидеров симпатий. Мы видим, что среди горожан существуют некие ожидания лишь в отношении А.Яценюка и С.Тигипко, надежды на других политиков «новой генерации» в данное время чрезвычайно низки.

3. Рейтинги кандидатов на пост главы государства

Как и в предыдущих волнах опроса, доля респондентов, которые не определились, за кого будут голосовать на выборах (несмотря на то, что намерены принять в них участие), всё ещё очень высока, хоть и снизилась на протяжении ноября с 35% до 29,4%. Именно их позиция будет определять итоги выборов-2010. Здесь и далее мы будем оперировать показателями рейтингов, рассчитанных по отношению к определившимся респондентам, которые намерены голосовать. Это единственный, на наш взгляд, плодотворный подход, направленный не на манипулятивное (и, как правило, неточное) «пророчество» относительно результатов выборов, а на количественный анализ компетентного общественного мнения касательно деятельности главных политических лиц страны, их участия в избирательной кампании.

Исходя из сказанного выше, к пятёрке лидеров предвыборной гонки в средних и больших городах Украины следует отнести Виктора Януковича (29,6%), Юлию Тимошенко (16,5%), Сергея Тигипко (14,8%), Арсения Яценюка (8,8%) и Виктора Ющенко (3,9%).

За прошедшие 3 месяца (особенно за октябрь) в соотношении сил главных претендентов на пост главы государства произошли значительные изменения. Виктор Янукович по результатам конца октября – начала ноября значительно опередил Юлию Тимошенко, но потом его рейтинг несколько упал (рис. 2.1.3). Начиная с августа Арсений Яценюк стремительно терял поддержку избирателей, а Сергей Тигипко столь же стремительно эту поддержку набирал. В результате С.Тигипко не только вытеснил А.Яценюка с третьей позиции, заняв его место в тройке лидеров, но и вплотную приблизился к Ю.Тимошенко. Таким образом, среди населения средних и больших городов Украины популярность С.Тигипко сильно выросла.

Что касается других кандидатов, то изменения не столь драматичны, в пределах статистической погрешности выборки. Так на конец ноября рейтинги П. Симоненко, В. Литвина и А. Гриценка составляют соответственно - 3,6%, 2,5% и 2,2% по отношению к тем избирателям, которые намерены голосовать. На 4,1% уменьшилась доля респондентов, которые будут голосовать на выборах против всех и теперь составляет – 15,2%.

В рейтингах кандидатов на пост Президента Украины, как уже было упомянуто, характерным является выраженный регионализм. Сильнее всего регионализм выражен в случае Олега Тягнибока (существенная поддержка только в Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой и Тернопольской областях) и Виктора Ющенко (только во Львовской области). Виктор Янукович имеет самую высокую поддержку горожан в Донецкой (59,0%) и Николаевской (54,2%) областях; Юлия Тимошенко – в Волынской области и Киеве (35,2%); Сергей Тигипко – в Запорожской области (21,4%); Арсений Яценюк – в Черновицкой (27,3%) области, Виктор Ющенко – во Львовской области (29,2%).

4. Антирейтинги кандидатов на пост главы государства

Перейдём теперь к анализу такого важного показателя как антирейтинг кандидатов. Мы не раз отмечали в своих отчётах тот удивительный факт, что социологи им часто пренебрегают. А ведь особенности динамики поддержки политиков, её устойчивость, подверженность электората того или иного региона манипулятивным воздействиям в ходе избирательной кампании во многом зависят от величины антирейтинга. Следовательно, антирейтинг характеризует три атрибута рейтинга: а) его «силу» (устойчивость по отношению к воздействиям), б) скорость и направление динамики, в) наличие электорального потенциала, т.е. возможности увеличить рейтинг за счёт неопределившихся избирателей.

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в средних и крупных городах Украины по состоянию на конец ноября 2009г. Максимальный антирейтинг имеет Виктор Ющенко (32,6%), он же характеризуется и наихудшим балансом «рейтинг – антирейтинг» (-28,7%). Очень большим оказался антирейтинг лидеров избирательной гонки – Юлии Тимошенко (22,2%) и Виктора Януковича (18,7%). Но В.Янукович имеет позитивный баланс симпатий и антипатий избирателей (+11,0%), а Ю.Тимошенко – негативный (-5,7).

Лучший балансовый показатель у Сергея Тигипко. Этим можно объяснить и стремительный рост его популярности: внедрение в сознание электората позитивного образа кандидата не встречает отторжения, он не подвергается ожесточённым нападкам противников, расширяет свою базу за счёт горожан, не определившихся с выбором.

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