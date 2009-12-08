“Третьему” кандидату не удастся вмешаться в борьбу Тимошенко и Януковича за пост Президента - эксперт

Киев. 8 декабря УНИАН. “Третьему” кандидату не удастся вмешаться в борьбу кандидатов на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО и Виктора ЯНУКОВИЧА.

Такое мнение выразил генеральный директор Всеукраинской социологической службы, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины Николай МИХАЛЬЧЕНКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Может ли вмешаться в борьбу фаворитов Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО третий? Например, Владимир ЛИТВИН или другие. Мы не видим шансов, слишком мало времени для того, чтобы этот третий, даже человек небезызвестный, как В.ЛИТВИН, мог вмешаться в борьбу этих фаворитов”, - сказал Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

Он отметил, что с развитием предвыборной кампании будет происходить радикализация общественного мнения – часть избирателей будет отходить от малоконкурентных кандидатов.

“Есть такое психологическое чувство – большинство хочет быть с победителем. И оказаться в ситуации, что я голосовал за того, кто занял 17-то место, это недостаточно комфортно. И поэтому могут голосовать иногда вопреки своим предыдущим ценностным и идеологическим ориентациям”, - считает Н.МИХАЛЬЧЕНКО.

В свою очередь, директор Всеукраинской социологической службы по проведению социологических исследований, кандидат философских наук Борис САГАЛАКОВ, сообщил, что, в соответствии с данными опроса, проведенного службой, лидером президентской гонки остается В.ЯНУКОВИЧ, за которого свои голоса отдали бы 30% респондентов, на втором месте Ю.ТИМОШЕНКО – 21%, далее идут Арсений ЯЦЕНЮК – 8,5%, В.ЛИТВИН – 7,1%, Виктор ЮЩЕНКО – 5,9%, Петр СИМОНЕНКО – 4,8%.

Если во второй тур выйдут Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ, то за лидера Партии регионов проголосовали бы 38,5% избирателей, а за руководителя правительства – 30,6%, против обоих кандидатов проголосовали бы 27,8% граждан.

По данным опроса, окончательно решили, за кого отдадут свои голоса на выборах, 50,2% респондентов, “скорее всего, да” – 38%, “скорее всего, нет” – 5,6%, “однозначно нет” – 1,2%, тяжело ответить – 3,3%.

Вместе с тем лишь 7,7% граждан верят, что все побежденные кандидаты цивилизованно признают победу кого-либо из своих конкурентов, скорее всего, да, считают 17% опрошенных, скорее всего, нет, - 35,8%, однозначно нет – 32,6%, тяжело ответить – 6,3%.

Опрос проводился с 22 ноября по 1 декабря во всех областях, АРК и в городе Киеве. Были опрошены 4800 респондентов. Статистическая погрешность составляет 1,5%.