Антикризисная гуманитарная программа фонда “Возрождение” проведет два конкурса в поддержку пострадавших от кризиса

Киев. 8 декабря. УНИАН. Антикризисная гуманитарная программа Международного фонда “Возрождение” объявила проведение двух новых конкурсов в поддержку тех слоев населения, которые больше всего пострадали от финансово-экономического кризиса.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Международного фонда “Возрождение” Евгений БЫСТРИЦКИЙ.

В частности, по его словам, будут проводиться конкурсы “Поддержка культурных, просветительских и художественных инициатив” и “Предоставление социальных услуг общественными и благотворительными организациями”.

Е.БЫСТРИЦКИЙ отметил, что общий бюджет конкурсов будет составлять 2,5 млн. грн. По его словам, во время кризиса не так много нашлось проектов, которые действительно необходимо поддерживать. “Сейчас во время кризиса понятно, что средства рассчитаны в первую очередь на детей, безработных, молодежь, жителей сельской местности, представителей малого бизнеса - то есть малозащищенные слои населения”, - сказал он.

В свою очередь директор Антикризисной гуманитарной программы Международного фонда “Возрождение” Руслан КРАПЛИЧ отметил, что стратегические направления программы формируются по результатам общественных обсуждений в разных регионах.

По его словам, именно по результатам таких обсуждений выяснилось, что во время кризиса произошло значительное сокращение бюджетного ассигнования на обеспечение деятельности социальной инфраструктуры, а также значительный рост количества безработных.

Как сказал Р.КРАПЛИЧ, в конкурсе по поддержке инициатив в области культуры могут принять участие общественные организации, благотворительные фонды, сети и объединения, которые реализуют высококачественные гуманитарные проекты и работают в сфере культуры и искусства; ассоциации и союзы художников; детские творческие коллективы; общественно-гуманитарные журналы, аналитические и популярные художественные журналы; издательства, специализирующиеся на издании фундаментальной научно-гуманитарной литературы; общественные организации, помогающие художникам-любителям, которые относятся к категории лиц с особыми потребностями. Представленные ими проекты могут касаться организации благотворительных концертов, выставок, музыкальных конкурсов, создания веб-страниц аналитических и художественных журналов, другой культурной деятельности. Срок реализации проекта не должен превышать 6 месяцев.

Общий бюджет конкурса составляет 800 тысяч гривен, а возможный размер гранта - от 25 тысяч до 50 тысяч гривен.

Второй конкурс, сообщил Р.КРАПЛИЧ, направлен на поддержку социальных услуг общественными организациями и благотворительными фондами и будет касаться организаций и фондов, которые работают с сиротами, молодежью, одинокими малообеспеченными пенсионерами и т.п. Приоритет будет предоставляться проектам, которые будут предусматривать сотрудничество общественной организации или благотворительного фонда с органами государственной власти, готовыми дофинансировать 50% бюджетов проектов, поданных на рассмотрение в фонд “Возрождение”.

Кроме того, по словам Р.КРАПЛИЧА, учитывая сложность проблем, которые нуждаются в комплексном решении в условиях кризиса, фонд “Возрождение” инициировал создание антикризисного консорциума, главной целью которого является объединение усилий представителей донорских организаций, социально ответственного бизнеса и власти.

На данный момент, сказал он, уже есть инициативы от властей Сумской области и Луцка, которые первыми согласились на создание такого консорциума.

Р.КРАПЛИЧ отметил, что согласно договоренностям, Сумской областной совет и городской совет Луцка в местных бюджетах на 2010 год предусмотрят возможности для дофинансирования совместных проектов.