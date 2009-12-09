Депутаты попытаются посмотреть, что Янукович строит в “Межигорье” – Арьев

Киев. 9 декабря. УНИАН. Народные депутаты Украины попытаются попасть на территорию резиденции “Межигорье”, чтобы посмотреть, что из нее сделал Виктор ЯНУКОВИЧ. Об этом заявил народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир АРЬЕВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, “народные депутаты попытаются попасть в резиденцию “Межигорье”, чтобы посмотреть, в каком состоянии историческое здание монастыря и что строят на украденных 140 гектарах государственной собственности”. (УНИАН: 3 декабря с.г. газета “Новая” опубликовала статью “Янукович в Межигорье строит “Вервольф?”, в которой сообщает, что в имении В.ЯНУКОВИЧА “Межигорье” под Киевом, с таинственностью, “достойной гитлеровского бункера или подземной атомной установки”, ведется масштабное строительство. Как говорится в статье, тяжелая строительная техника - загруженные КамАЗи, фуры, трактора - заезжают и выезжают из имения В.ЯНУКОВИЧА, в основном, после заката солнца.)

При этом В.АРЬЕВ заявил: “На самом деле “Межигорье” - это только начало, это была только разминка”. По его словам, “криминальные авторитеты почувствовали, что к власти могут прийти “свои”, и активизируют свои действия. Депутат сказал: “У меня есть информация из Управления по борьбе с организованной преступностью МВД о том, что в Украину съезжаются представители криминальных кругов из России, которые уже были вытеснены МВД, – сообщил народный депутат. - Эти люди, это группа так называемых «воров в законе» - Дед Хасан, Анимоз, которые были вытеснены за пределы Украины. Эти представители криминального мира съезжаются в Украину, здесь образуют группы”.

В.АРЬЕВ считает, что бандиты возвращаются в Украину, чтобы помогать одному из кандидатов на пост Президента. По его словам, в случае победы этого кандидата на выборах "эти группы будут составлять основу крыла для рейдерского захвата предприятий и имущества, от большого до малого и среднего бизнеса”. “Если у кого есть лакомый кусок, он будет подвергнут атаке”, – заявил В.АРЬЕВ.