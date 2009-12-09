21% городских жителей на выборах Президента готовы поддержать Януковича - опрос

Киев. 9 декабря. УНИАН. 20,9% жителей украинских городов с населением более 100 тыс. человек на выборах Президента готовы поддержать кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра социальных технологий «Социополис», презентованные сегодня в УНИАН.

Согласно данным исследования, премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО готовы поддержать 11,6% опрошенных. Третье место занимает экс-глава Национального банка Сергей ТИГИПКО с 10,5%.

Народного депутата, лидера «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА поддерживают 6,2% горожан, действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 2,7%, руководителя Коммунистической партии Петра СИМОНЕНКО – 2,5%, председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – 1,8%, народного депутата Анатолия ГРИЦЕНКО – 1,5%, лидера ВО «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА - 1,2%. Остальные кандидаты в Президенты набрали менее 1% голосов избирателей.

Против всех намерены проголосовать 10,7% горожан, не определились со своим выбором 29,4% избирателей.

Исследование проводилось 23-29 ноября, опрошено 2400 респондентов в городах с населением более 100 тыс. человек, погрешность не превышает 2%.