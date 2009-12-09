Киев. 9 декабря. УНИАН. Сегодня официально открылся Всеукраинский национальный портал по усыновлению “Сиротству – нет!” www.sirotstvy.net, который будет предоставлять потенциальным родителям информацию о детях, которых можно усыновить.

Об этом сообщила руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” Дарья КАСЬЯНОВА сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Это совместный проект Фонда Рината Ахметова “Развитие Украины”, Государственного департамента по усыновлению и защите прав ребенка Министерства по делам семьи, молодежи и спорта и Всеукраинской общественной организации “Магнолия”. Благодаря этому интернет-ресурсу мы надеемся, что путь между ребенком и усыновителем станет как можно более коротким. В настоящее время на сайте около 300 анкет детей-сирот. Мы приложим максимум усилий, чтобы в самые короткие сроки разместить на портале информацию обо всех детях-сиротах, которые подлежат усыновлению в Украине. Это даст детям реальный шанс найти семью. Разрабатывая сайт, мы также стремились сделать его максимально позитивным: детей не нужно жалеть, их нужно любить”, – сказала Д.КАСЬЯНОВА.

По словам министра по делам семьи, молодежи и спорта Юрия ПАВЛЕНКО, в 2008 году Кабмин утвердил новый порядок усыновления и надзора за соблюдением прав усыновленных детей. “Согласно этому документу, впервые в Украине информацию о детях, которые могут быть усыновлены, разрешено обнародовать в СМИ. Это дало возможность использовать все средства, которые сократили ребенку время поиска своих родителей. Именно этого мы ждем от реализации проекта”, – подчеркнул министр.

Он отметил, что одной из основных задач портала является предоставление максимально объективной информации о детях, которые нуждаются в семье, а также о росте показателей усыновления детей старше 6-10 лет. Он также сказал, что сегодня детей до 3-х лет, которые подлежат усыновлению, практически нет - все они либо усыновлены, либо находятся в процессе усыновления.

“Мы должны через СМИ формировать у людей, которые приняли в своей семье решение об усыновлении, объективное представлении о ребенке. Чтобы потенциальные родители понимали как преимущества, так и риски своего решения, потому что самое главное задание после усыновления - создать хорошие условия для проживания в семье”, – отметил Ю.ПАВЛЕНКО.

По его словам, почти 80% детей, которые подлежат усыновлению, имеют определенные изъяны, отставание в развитии. “Но опыт свидетельствует, что отставание преодолевается в течение полугода-года в условиях воспитания ребенка в семье. В этом году мы отмечаем рост количества усыновленных детей с серьезными физическими изъянами, а также беспризорных детей. Подход и внимание к таким детям со стороны родителей должны быть максимальными”, – отметил министр.

В свою очередь, директор Фонда Рината Ахметова “Развитие Украины” Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что создание портала “Сиротству – нет!” - один из очень важных шагов в рамках тех стратегических мер, которые предпринимает фонд, по развитию семейных форм воспитания. “Мы запустили этот проект, потому что семейные ценности являются ценностями фонда “Развитие Украины” и его президента Рината АХМЕТОВА. Мы поставили задачу сделать все, чтобы ребенок, который попал в сложные жизненные обстоятельства, жил и воспитывался в семье. Мы решили, что будем способствовать национальному усыновлению, будем поддерживать приемные семьи, дома семейного типа, будем сотрудничать с детскими домами и интернатами, чтобы предотвратить социальное сиротство”, – сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ. Он сообщил, с помощью Фонда Рината Ахметова создано 4 детских дома, в которых воспитываются 28 детей.

По его мнению, уникальность этого проекта заключается в том, что он, в первую очередь, нацелен на судьбу конкретного ребенка, анкета которого представлена на портале. “Вторая его важная уникальность – социальное партнерство в борьбе с социальной проблемой. Это уникальный опыт, когда присутствуют и общественные организации, и политика, наличие политической воли в подходах Министерства семьи, молодежи и спорта. Впервые эти вопросы обсуждали Ю.ПАВЛЕНКО и Р.АХМЕТОВ в 2006 году. Тогда мы говорили о концептуальных подходах. Определенные решения были приняты в 2007, 2008, 2009 годах. Вся цепь шагов выстроена в определенной стратигеме, которую дал для фонда его президент. Р.АХМЕТОВ сказал: ребенок должен воспитываться в семье - это очень важно. Поэтому и цель нашего фонда, чтобы эта стратигема реализовывалась в жизнь”, – сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он также поблагодарил всех информационных партнеров – печатные СМИ и телеканалы, которые приобщились к преодолению проблемы сиротства в Украине. “Мы благодарим также “Донбасс Арену” и футбольный клуб “Шахтер”, который 12 декабря в Донецке проведет благотворительный матч для поддержки портала. Футболисты выйдут на поле в формах со слоганом “Сиротству – нет!”. Дарио СРНА привезет на футбольный матч детей-сирот. Они смогут наблюдать за игрой, а также получат адресную помощь”, – сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Справка УНИАН. Фонд Рината Ахметова “Развитие Украины” - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года.

Фонд создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.