Корреспондент называет Личности года – Анатолия Гриценко, Сергея Тигипко и Арсения Яценюка – как символ жажды перемен

В своем номере от 11 декабря Корреспондент впервые немного отступил от своего принципа выбора Личности года. За семь лет существования проекта журнал всегда выбирал человека, который оказывал наибольшее влияние на события в году; человека, под знаком которого прошел год в стране; человека, который определял новостные потоки. В этом году мы решили, что нам надоели люди, определяющие новостные потоки в государстве, и решили немного заглянуть в будущее.

Личностью года 2009 Корреспондент называет трех человек: Анатолия Гриценко, Сергея Тигипко и Арсения Яценюка. Этот выбор не стоит воспринимать буквально. Мы не ручаемся за профессионализм, мораль и политические цели этих людей и, уж тем более, не призываем голосовать за них. Скорее, это трио стоит воспринимать как некий собирательный образ, который отражает меняющиеся настроения украинцев, их чаяния и надежды.

Своим выбором в этом году Корреспондент констатирует крайнюю степень усталости украинцев от нынешних политических лидеров и нарастающую жажду перемен. Энергия украинцев, которая томилась на протяжении последних пяти лет, начинает трансформироваться в мощный запрос на альтернативу. И на движение вперед. Это спрос на новые подходы и принципы управления страной, требование содержания, а не формы.

Презрительное недовольство праздно скандалящей политической элитой и желание конструктивных перемен ощущаются повсюду - в беседах коллег, дискуссиях в интернете, разговорах на кухне. Пока эта энергия не имеет четко выраженных персонифицированных очертаний.

Именно поэтому Корреспондент и назвал трех молодых политиков, которые больше других ассоциируются с новыми веяниями. Мы также не хотели вызвать подозрения в поддержке определенного кандидата на выборах, поэтому и назвали троих, а не одного.

Во многом из-за повышенного спроса на новое, а не из-за личностных качеств, взлетел в этом году рейтинг Арсения Яценюка. Именно благодаря жажде перемен суммарный рейтинг Гриценко, Тигипко и Яценюка в этом году в какой-то момент превосходил показатели Юлии Тимошенко. Не говоря уже о Президенте Викторе Ющенко.

«Своим выбором мы хотели уловить настроения и показать, что в этом году оформился новый массовый тренд – четкий запрос на перемены. И этот запрос огромен, - говорит главный редактор журнала Корреспондент Виталий Сыч. – Эта энергия пока еще ждет своего кандидата».

Во время редакционной дискуссии о номинантах на Личность года также обсуждались следующие кандидатуры: Юлии Тимошенко - за причастность ко всем крупнейшим новостям года, Рината Ахметова - за строительство впечатляющего стадиона в Донецке и Виктора Пинчука - за культурное развитие нации, по совокупности.

Однако все три кандидатуры были отвергнуты – Тимошенко за то, что (как выразился один из участников дискуссии) «весь год очень ярко ничего не делала», а двое мужчин – за то, что - по мнению редакции – хотя и были конструктивными, пока еще отдали стране недостаточно много относительно того, что взяли у нее. Вполне возможно, звание Личность года ожидает их в недалеком будущем.

В прошлом году Личностью года по версии журнала Корреспондент стал Виктор Балога, в 2007-м и 2005 годах - Юлия Тимошенко, в 2006-м - Александр Мороз. В 2004-м журнал отметил этим званием убедительную победу Виктора Ющенко в напряженной президентской гонке.

В 2003-м первенство отдали одновременно двум политикам — Виктору Ющенко и Виктору Медведчуку, а перед этим — бывшему президенту Леониду Кучме.

Помимо основного выбора непосредственно Личности года в этом году журнал определил еще восемь номинаций для тех, кто – по версии Корреспондента - оказал наибольшее влияние на жизнь страны, и десять – для тех, кто более других повлиял на мировые события.

Среди украинских номинаций – Инвестор года, Евроинтегратор года и Мученица года – Ахметов, Пинчук и Тимошенко, соответственно. За достижения, перечисленные выше.

Экс-нардеп Виктор Лозинский получил звание Дракула года за вопиющее преступление, возмутившее всю страну. За пример, который показывают политикам главы двух церквей, патриарх Филарет и митрополит Владимир были удостоены редкого для Украины звания Союзники года. Успокоительным года журнал назвал врача-педиатра Евгения Комаровского за его массированную кампанию по «деистеризации» населения во время эпидемии гриппа.

За титанические усилия по удержанию Украины от срыва в экономическую бездну Спонсором года журнал назвал главу миссии МВФ в Украине, турчанку Джейлу Пазарбазиолу.

И, наконец, звания Чистильщик года удостоился Геннадий Москаль за небезуспешные попытки разворошить клубок коррупции в Крыму на посту главного милиционера полуострова.

«Называя Личности года в этом году, мы хотели бы подтолкнуть наших читателей к размышлению о том, кто оказал наибольшее влияние на столь значимые события в Украине и на международной арене в прошедшем году и, конечно же, предложить им свой взгляд», - считает главный редактор журнала Виталий Сыч.

Редакция также отметила десять человек, оказавших существенное влияние на международную жизнь в уходящем году. Главным из них стала непотопляемая канцлер Германии Ангела Меркель, которая выиграла выборы с невероятно высоким рейтингом в своей довольно притязательной стране после пяти лет пребывания у власти, да и еще и во время кризиса – прекрасный пример для коллег из города Kiew. Помимо этого, Меркель была локомотивом антикризисного плана, который вытащил крупнейшую экономику Европы из бездны в считаные месяцы.

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