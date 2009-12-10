Г.Омельченко будет предлагать ПАСЕ инициировать обращение к ВР об увольнении Медведько за бездеятельность

Киев. 10 декабря. УНИАН. Народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО намерен в ближайшие дни предложить Парламентской Ассамблее Совета Европы инициировать обращение к Верховной Раде Украины о рассмотрении вопроса об освобождении с должности за бездеятельность в расследовании резонансных дел генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО.

Об этом говорится в обнародованном им сегодня на пресс-конференции в УНИАН обращении к Президенту Украины Виктора ЮЩЕНКО в связи с отсутствием реакции высшего руководства Генпрокуратуры на обнародованные в СМИ факты злоупотреблений заместителя генпрокурора Александра ШИНАЛЬСКОГО.

Как отмечается в обращении Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, "15-16 декабря этого года я буду принимать участие в заседаниях двух комитетов ПАСЕ - в Комитете по политическим вопросам и Комитете по юридическим вопросам и правам человека. В случае, если до моего отъезда (14 декабря) на эти заседания генеральный прокурор Украины не освободит с должности А.ШИНАЛЬСКОГО и не даст его действиям правовую оценку, я проинформирую об этом членов комитетов ПАСЕ и предложу им обратиться в Верховную Раду Украины с предложением освободить А.МЕДВЕДЬКО с занимаемой должности за неподобающее выполнение служебных обязанностей не только по делу А.ШИНАЛЬСКОГО, но и по другим резонансным делам, в частности, о непривлечении до этого времени к уголовной ответственности организаторов и заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе".

По убеждению Г.ОМЕЛЬЧЕНКО, на сегодняшний день “руководство Генеральной прокуратуры потеряло управление системой органов прокуратуры". "Я сделал анализ и пришел к выводу, что в этом году генеральный прокурор не был генеральным прокурором: то больничные, то отпуска, то еще что-то", - отметил Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщалось, 2 декабря интернет-издание «Украинская правда» разместило статью народных депутатов от БЮТ, членов парламентского Комитета по вопросам правосудия Андрея ПОРТНОВА, Святослава ОЛЕЙНИКА, Валерия ПИСАРЕНКО и Владимира ПИЛИПЕНКО о деятельности общественной организации «Украинская ассоциация прокуроров», президентом которой является А.ШИНАЛЬСКИЙ. Якобы эта организация обращается к руководителям местной власти с просьбами выделить ей земельные участки или помещения, а к бизнес-структурам - за благотворительной денежной помощью. Например, попросила землю у мэра Алушты, а у «Украинской автомобильной корпорации» - 50 тыс. грн. «на осуществление уставных задач», среди которых - укрепление правопорядка и соблюдение верховенства права. При этом авторы статьи представили фотокопии соответствующих документов. Кроме того, УП опубликовала фотокопию договора покупки недвижимости в Баден-Бадене самим А.ШИНАЛЬСКИМ (депутаты утверждают, что стоимость покупки - 550 тыс. евро).

При этом, 4 декабря в интервью газете «Сегодня» А.ШИНАЛЬСКИЙ подтвердил, что действительно приобрел жилье в Баден-Бадене (Германия).