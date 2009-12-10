Г.Омельченко рекомендует Луценко добровольно уйти в отставку, если тот не согласен с политикой Президента

Киев. 10 декабря. УНИАН. Народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО советует министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО добровольно уйти в отставку, если тот не согласен с политикой Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и не воспринимает его критику относительно деятельности работников милиции.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"То, что вчера так проявил себя Юрий ЛУЦЕНКО... Мне обидно, мне стыдно. Это все видели его подчиненные. Представьте, сегодня министр внутренних дел проводит коллегию. Пригласил начальников райотделов милиции, городских отделов, начальников областных управлений и начинает критиковать за их плохую работу. Кто-то из начальников областного управления или городского поднимается и говорит: “Господин министр, а не пошли бы Вы!.. То, что вы сейчас говорите - ахинея или какой-то бред! Я Вас не хочу слушать. Можно, я выйду?”. Скажите, пожалуйста, что было бы с этим начальником?", - спросил Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

По его убеждению, "есть этика поведения". "Ты - министр внутренних дел. Если ты не согласен с политикой Президента, у тебя есть выход: заявление в Верховную Раду Украины о своей отставке. Иди, возглавляй партию, общественное движение, занимайся политикой", - сказал депутат.

При этом, оценивая выступление главы государства на совещании по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции 9 декабря, Г.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал, что "по-человечески понимает эмоциональное состояние Президента", который "вынужден так эмоционально говорить о том, что творится в правоохранительной системе, и правильно говорить, что руководство прокуратуры, МВД, суды стали частью этого страшного антисоциального явления - "коррупции".

"Мы подошли к границе, когда Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура, система судов превратились на закрытый корпоратив, общество с ограниченной ответственностью, где нет руководителей этих органов - министра или генерального прокурора, они являются "исполнительными директорами" финансово-политических сил, представленных в парламенте, в правительстве и так - по всей вертикали представительской власти на местах. Поэтому такой исполнительный директор смотрит не на Конституцию, не на закон, он смотрит на ту политическую силу в парламенте, от которой зависит его пребывание на данном посту", - сказал Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря на совещании в Секретариате Президента по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции В.ЮЩЕНКО обвинил руководителей правоохранительных органов в коррупционной деятельности, после чего министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО в знак протеста ушел из совещания.

В.ЮЩЕНКО, обращаясь к Ю.ЛУЦЕНКО, и.о. генерального прокурора Сергею ВИНОКУРОВУ, председателю СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКО, заместителям руководителей Министерства юстиции, налоговой администрации, таможенной службы, сказал, что они не профессионалы.

«Я хотел бы сказать, что вы бездарные министры и руководители ведомств. Своей работой, своей некомпетентностью вы унижаете эту нацию», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что эти должностные лица не могут оправдать надежд 46 миллионов украинцев относительно борьбы с коррупцией, потому что вы не профессионалы, потому что вы не можете профессионально возглавить борьбу с коррупцией, и вы знаете почему? Прокуратура, милиция и так далее, знаете почему – потому что вы являетесь соучастниками этого ужасного процесса», - заявил В.ЮЩЕНКО.

После этих слов Ю.ЛУЦЕНКО поднялся и спросил, может ли он уйти, заметив, что, по его мнению, это несправедливые обвинения. В.ЮЩЕНКО позволил министру оставить совещание.

Реагируя на то, что Ю.ЛУЦЕНКО покинул совещание, Президент сказал: «Хочу объяснить, почему министр ушел. Потому что на его месте я бы не приходил, на его месте я бы давно подал в отставку».