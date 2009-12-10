Личностью 2009 года по версии журнала "Корреспондент" стали Гриценко, Тигипко и Яценюк

Киев. 10 декабря. УНИАН. Журнал "Корреспондент" обнародовал результаты ежегодного рейтинга "Личность года". Впервые этого звания удостоены сразу трое политиков - Анатолий ГРИЦЕНКО, Сергей ТИГИПКО и Арсений ЯЦЕНЮК.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил главный редактор журнала Виталий СЫЧ.

"Этот выбор не стоит воспринимать буквально. Мы не ручаемся за профессионализм, мораль и политические цели этих людей и, уж тем более не призываем голосовать за них. Скорее, это трио стоит воспринимать как некий собирательный образ, который отражает меняющиеся настроения украинцев. Своим выбором в этом году мы констатируем крайнюю степень усталости украинцев от нынешних политических лидеров и нарастающую жажду перемен", - сказал В.СЫЧ.

В свою очередь редактор отдела "Страна" Андрей СМИРНОВ добавил, что журнал в этом году, кроме основного выбора "Личность года", определил еще 8 номинаций для тех политиков, которые оказали наибольшее влияние на события в стране. В частности, номинации "Мученица года" удостоена премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, "Дракула года" – экс-депутат Виктор ЛОЗИНСКИЙ, "Чистильщик года" – Геннадий МОСКАЛЬ.

Обозреватель журнала Александр ПАСХАВЕР также сообщил, что в этом году номинации "Спонсор года" удостоена глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ. "Инвестором года" назван Ринат АХМЕТОВ за строительство современного стадиона. Виктор ПИНЧУК получил звание "Евроинтегратора года", - сказал А.ПАСХАВЕР.