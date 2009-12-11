Симоненко, Яценюк и Литвин будут бороться за третье место на президентских выборах - эксперт

Киев. 11 декабря, УНИАН. Кандидаты в Президенты Украины Петр СИМОНЕНКО, Арсений ЯЦЕНЮК и Владимир ЛИТВИН будут бороться за третье место на президентских выборах.

Об этом сказал на пресс-конференции в УНИАН первый заместитель директора Центра информационных и маркетинговых исследований Геннадий ЛУКИВ, представляя результаты всеукраинского репрезентативного опроса.

Г.ЛУКИВ сообщил, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали бы 29,3% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО - 23,9%. За третье место, по словам эксперта, борются П.СИМОНЕНКО (4,9%), А.ЯЦЕНЮК (4,8%), В.ЛИТВИН (3,8%).

Г.ЛУКИВ отметил, что за Виктора ЮЩЕНКО готовы проголосовать 3,1% опрошенных, Сергея ТИГИПКО - 2,8%, Олега ТЯГНИБОКА - 1,5%, Александра МОРОЗА - 1,1%, Людмилу СУПРУН - 0,7%, Сергея РАТУШНЯКА - 0,5%, за Анатолия ГРИЦЕНКО и Юрия КОСТЕНКО - по 0,2% избирателей. В то же время проголосовали бы против всех - 9,8%, а 13,3% ответили, что им “трудно сказать”.

На вопрос: “Если бы в ближайшее воскресенье проводились выборы Президента Украины, приняли бы Вы участие в голосовании?”, 44,1% ответили “однозначно да”, а 25,3% - “скорее да”, 14,1% - “скорее нет”, 10% - “однозначно нет”, а 6,5% не смогли ответить.

Респондентам был задан вопрос: “Считаете ли Вы, что В.ЮЩЕНКО своими действиями за время президентства предавал своих избирателей”, на который 84,2% ответили утвердительно, а 9,5% ответили “нет”. В то же время 6,3% ответили, что не знают.

На вопрос: “Поддерживаете ли Вы точку зрения, что В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ координируют свои действия против украинского правительства и лично против Ю.ТИМОШЕНКО”, 65,5% ответили утвердительно, 20,5% отрицали, а 14% ответили, что не знают.

Опрос был проведен Центром информационных и маркетинговых исследований 3-9 декабря 2009 года. Опрошены 2015 респондентов во всех регионах Украины. Погрешность выборки составляет 2,2%.