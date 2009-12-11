Эксперты считают Китай выгодной альтернативой для обеспечения безопасности и экономического развития Украины

Киев. 11 декабря. УНЫАН. Эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения рассматривают Китай как выгодную и перспективную альтернативу для обеспечения безопасности и экономического развития Украины путем установления и развития между странами стратегического партнерства.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин БАДРАК, представляя результаты исследования «Украина – Китай: от проектов к стратегическому партнерству».

«В условиях заметного ухудшения геополитической обстановки вокруг Украины и возникновения принципиально новых вызовов и угроз перспективы перехода от проектного взаимодействия к стратегическому сотрудничеству с Китаем имеют колоссальный политический, экономический, технологический и оборонный потенциал», - заявил эксперт, отметив, что между КНР и Украиной не существует никаких конфликтов или точек противостояния.

Как констатировал В.БАДРАК, являясь мощным и независимым центром влияния на планете, Китай в силу своих технологических и геополитических амбиций имеет очевидный интерес к Украине.

«Хотя ментальная разница между украинцами и китайцами остается высокой, имеющая неуклонное развитие тенденция к европеизации Китая несколько выравнивает этот дисбаланс. Кроме того, внутри Китая остается довольно много приверженцев советской школы, что обуславливает высокий уровень интереса и к украинским высшим учебным заведениям, и к культуре в целом», - сказал он.

По убеждению В.БАДРАКА, Китай мог бы выступить потенциальным гарантом безопасности Украины. «Хотя интерес Китая к Украине, в первую очередь, технологический, Украина интересна Китаю и как государство, которое не выдвигает политических условий и требований при организации проектов в чувствительных сферах. А также как потенциальный рынок китайской продукции», - подчеркнул эксперт и выразил мнение, что для Украины также важным позитивным нюансом является то, что сближение с Китаем не несет противоречия сближению с Россией.

«По целому ряду разработок и оборонных производств уже сегодня КНР опережает Украину. В частности, это касается истребительной авиации, зенитных ракетных систем, ракетных вооружений оперативно-тактического уровня», - сказал, в свою очередь, руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения Сергей ЗГУРЕЦ.

В этом контексте, отметил эксперт, вполне правомерно рассматривать возможности обмена опытом и технологиями с КНР.

Однако, считают эксперты, продвижение украинских интересов в Китае требует интенсификации контактов на высшем государственном уровне.

«В настоящее время уровень общения первых лиц нарушен, что не способствует переходу отношений на стратегический уровень. Инертный характер взаимоотношений между руководителями двух стран и политическими элитами – главный тормоз отношений между Украиной и Китае», - сказал В.БАДРАК.